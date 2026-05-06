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राजस्थान की गर्मी पर फिर अटैक करेगा मौसम! 12 जिलों में गरज-चमक के साथ बरसने का प्लान बना रहे बादल

Edited byAnsh RajUpdated byAnsh Raj
Published: May 06, 2026, 05:48 AM|Updated: May 06, 2026, 05:48 AM

Rajasthan Weather Update: जयपुर. राजस्थान में मौसम विभाग ने एक बार फिर से अलर्ट जारी किया है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) जयपुर केंद्र ने जारी तात्कालिक मौसम चेतावनी (Nowcast Warning-07) में राज्य के 12 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. 
 

Rajasthan Weather Update1/8
इस अलर्ट के अनुसार बाड़मेर, जालोर, सिरोही, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, सलूंबर, राजसमंद और पाली जिलों में कई जगहों पर हल्के से मध्यम मेघगर्जन, गरज-चमक के साथ अचानक 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है. यह चेतावनी अगले 3 घंटों के लिए जारी की गई है.
Rajasthan Weather Update2/8
मौसम विभाग के अनुसार इन जिलों में अचानक तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है, जिससे आम जनजीवन और यातायात पर असर पड़ सकता है.
Rajasthan Weather Update3/8
हालांकि विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस येलो अलर्ट से सामान्यतः कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ने की संभावना है, लेकिन गरज-चमक के दौरान पेड़ों के नीचे शरण न लेने और सुरक्षित स्थान पर रहने की सलाह दी गई है.
दक्षिणी राजस्थान में सक्रिय मौसम प्रणाली4/8
वर्तमान में दक्षिणी और दक्षिण-पश्चिमी राजस्थान के जिलों में नमी युक्त हवाओं का प्रवेश हो रहा है, जिसके चलते गरज-चमक वाली बारिश की गतिविधियां बढ़ गई हैं.
Rajasthan Weather Update5/8
खासकर उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही, राजसमंद और पाली जैसे जिलों में यह प्रभाव ज्यादा दिख रहा है.
सावधानी बरतने की अपील6/8
मौसम विभाग ने आमजन, किसानों और वाहन चालकों को सतर्क रहने की सलाह दी है. गरज-चमक के दौरान:पेड़ों के नीचे या खुले मैदान में न रुकें. बिजली के खंभों और धातु की वस्तुओं से दूरी बनाए रखें. खेतों में काम कर रहे किसान भाई सतर्क रहें. पशुओं को सुरक्षित स्थान पर रखें
Rajasthan Weather Update7/8
राजस्थान के शेष जिलों में फिलहाल कोई चेतावनी नहीं है. मौसम विभाग लगातार निगरानी कर रहा है और अगली चेतावनी समय-समय पर जारी की जाएगी.
Rajasthan Weather Update8/8
पिछले कुछ दिनों से राजस्थान में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है. कहीं तेज आंधी-बारिश और ओले पड़ रहे हैं तो कहीं गर्मी से राहत मिल रही है. इस मौसम प्रणाली के कारण दिन के तापमान में भी हल्की गिरावट दर्ज की जा रही है.
Tags:
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