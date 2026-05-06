/राजस्थान की गर्मी पर फिर अटैक करेगा मौसम! 12 जिलों में गरज-चमक के साथ बरसने का प्लान बना रहे बादल

Published: May 06, 2026, 05:48 AM | Updated: May 06, 2026, 05:48 AM

Rajasthan Weather Update: जयपुर. राजस्थान में मौसम विभाग ने एक बार फिर से अलर्ट जारी किया है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) जयपुर केंद्र ने जारी तात्कालिक मौसम चेतावनी (Nowcast Warning-07) में राज्य के 12 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है.

