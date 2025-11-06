Zee Rajasthan
बारिश के बाद ठंडी हवा से ठिठुरेगा राजस्थान का कोना-कोना, आने वाला है कोहरे का कहर और भीषण ठंड का जलजला

Rajasthan Weather Update: मानसून की विदाई के बाद राजस्थान पर अब सर्दी का प्रकोप छा रहा है. उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं ने राज्य के हर कोने को ठंड की चपेट में ले लिया है. जयपुर मौसम केंद्र के अनुसार, पिछले 24 घंटों में पूर्वी-पश्चिमी जिलों में हल्की-मध्यम बारिश और ओलावृष्टि ने तापमान को लुढ़का दिया, जिसके बाद शुष्क हवाओं का प्रवाह शुरू हो गया. चूरू में न्यूनतम तापमान 14.4 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया, जबकि जैसलमेर में अधिकतम 34.1 डिग्री पर अटका रहा. बारां के छबड़ा में 40 मिमी वर्षा ने असामान्य मौसम की झलक दी.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Nov 06, 2025, 06:00 AM IST | Updated: Nov 06, 2025, 06:00 AM IST
Rajasthan Weather Update

विशेषज्ञों का अलर्ट है कि अगले 3-5 दिनों में न्यूनतम तापमान में 3-5 डिग्री की और गिरावट आएगी, जिससे जयपुर, बीकानेर, सीकर और अजमेर जैसे शहरों में कोहरे का घना परदा छा जाएगा. सुबह की दृश्यता शून्य होने से सड़क हादसे बढ़ सकते हैं, इसलिए यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह. रातें तो कड़ाके की ठंडी होंगी ही, दिन भी अब सिहरन भरे लगेंगे. हवा में नमी की कमी से त्वचा फटने जैसी परेशानियां बढ़ेंगी.
Rajasthan Weather Update

उत्तर भारत से गुजर रही ठंडी हवाओं ने राजस्थान के मौसम को पूरी तरह से बदल दिया है. मौसम विशेषज्ञों की मानें तो आने वाले दिनों में राज्य में सर्दी का असर और भी तीव्र हो जाएगा, जिससे सुबह-शाम की ठंडक आमजन के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो रही है. हवा में नमी की कमी और तापमान में लगातार गिरावट से न केवल रातें कड़ाके की ठंडी हो रही हैं, बल्की दिन के तापमान में भी कमी दर्ज की जा रही है. यह बदलाव किसानों के लिए चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि फसलें ठंड और ओस की मार झेल रही हैं.