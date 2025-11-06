बारिश के बाद ठंडी हवा से ठिठुरेगा राजस्थान का कोना-कोना, आने वाला है कोहरे का कहर और भीषण ठंड का जलजला

2/9

उत्तर भारत से गुजर रही ठंडी हवाओं ने राजस्थान के मौसम को पूरी तरह से बदल दिया है. मौसम विशेषज्ञों की मानें तो आने वाले दिनों में राज्य में सर्दी का असर और भी तीव्र हो जाएगा, जिससे सुबह-शाम की ठंडक आमजन के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो रही है. हवा में नमी की कमी और तापमान में लगातार गिरावट से न केवल रातें कड़ाके की ठंडी हो रही हैं, बल्की दिन के तापमान में भी कमी दर्ज की जा रही है. यह बदलाव किसानों के लिए चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि फसलें ठंड और ओस की मार झेल रही हैं.