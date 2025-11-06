बारिश के बाद ठंडी हवा से ठिठुरेगा राजस्थान का कोना-कोना, आने वाला है कोहरे का कहर और भीषण ठंड का जलजला

Rajasthan Weather Update: मानसून की विदाई के बाद राजस्थान पर अब सर्दी का प्रकोप छा रहा है. उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं ने राज्य के हर कोने को ठंड की चपेट में ले लिया है. जयपुर मौसम केंद्र के अनुसार, पिछले 24 घंटों में पूर्वी-पश्चिमी जिलों में हल्की-मध्यम बारिश और ओलावृष्टि ने तापमान को लुढ़का दिया, जिसके बाद शुष्क हवाओं का प्रवाह शुरू हो गया. चूरू में न्यूनतम तापमान 14.4 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया, जबकि जैसलमेर में अधिकतम 34.1 डिग्री पर अटका रहा. बारां के छबड़ा में 40 मिमी वर्षा ने असामान्य मौसम की झलक दी.