राजस्थान के 29 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, ओले गिरने का अलर्ट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम काफी सक्रिय है. ऐसे में मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है. आज यानी 6 अक्टूबर में भारी बारिश के आसार हैं. जानें मौसम का ताजा हाल. 

Published: Oct 06, 2025, 12:47 PM IST | Updated: Oct 06, 2025, 12:47 PM IST
Rajasthan Weather Update

मौसम विभाग के अनुसार, बीकानेर, श्रीगंगानगर, चुरू, हनुमानगढ़, नागौर और जोधपुर में भारी बारिश की संभावना है. साथ ही तेज आंधी और बिजली गिरने के आसार हैं. मौसम विभाग के मुताबिक, पूर्वी राजस्थान में हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट जारी है.
इस दौरान अलवर, झुंझुनू, खैरथल-तिजारा, कोटपुतली बहरोड, सीकर, बीकानेर, चुरू, डीडवाना कुचामन, हनुमानगढ़, नागौर, श्रीगंगानगर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डुंगरपुर, झालावाड़, बारां, ब्यावर, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, प्रतापगढ़, राजसमंद, सलूम्बर, सिरोही, उदयपुर में बारिश होने की संभावना है.