राजस्थान में भयंकर बारिश का दौर जारी! इन 23 जिलों में ऑरेंज-येलो अलर्ट

राजस्थान में मानसून सक्रिय है. ऐसे में प्रदेश के कई जिलों में बारिश दर्ज की जा रही है. मौसम विभाग ने आज 6 अक्टूबर सोमवार को प्रदेश के कुछ जिलों में बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है. जिसमें भरतपुर, जयपुर, अजमेर, कोटा जैसे जिले शामिल हैं.