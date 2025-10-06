राजस्थान में भयंकर बारिश का दौर जारी! इन 23 जिलों में ऑरेंज-येलो अलर्ट

Published: Oct 06, 2025, 05:16 PM IST | Updated: Oct 06, 2025, 05:16 PM IST
राजस्थान में मानसून सक्रिय है. ऐसे में प्रदेश के कई जिलों में बारिश दर्ज की जा रही है. मौसम विभाग ने आज 6 अक्टूबर सोमवार को प्रदेश के कुछ जिलों में बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है. जिसमें भरतपुर, जयपुर, अजमेर, कोटा जैसे जिले शामिल हैं.
एक नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पिछले 24 घंटों में बीकानेर, कोटा, उदयपुर संभाग में कहीं-कहीं भारी बारिश दर्ज हुई है. पूर्वी राजस्थान में सर्वाधिक बारिश 100 MM भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ में और पश्चिमी राजस्थान के रावतसर, हनुमानगढ़ में 67 MM बारिश दर्ज हुई.