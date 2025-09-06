राजस्थान में मानसून सक्रिय, 6-7 सितंबर को भारी बारिश का अलर्ट जारी

Published: Sep 06, 2025, 05:01 PM IST | Updated: Sep 06, 2025, 05:01 PM IST
राजस्थान में मानसून का दौर जारी है. मौसम विभाग ने मानसून को देखते हुए प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है. इस समय प्रदेश में मानसून अपने चरम पर पहुंच चुका है और मौसम विभाग ने 6 और 7 सितंबर के लिए दक्षिणी और पश्चिमी जिलों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है.
खासतौर पर कोटा, उदयपुर, जोधपुर और अजमेर संभाग में बाढ़ जैसी स्थिति बनने की आशंका है. मौसम विभाग के मुताबिक, इस समय एक वेल मार्क लो प्रेशर सिस्टम दक्षिण-पूर्वी राजस्थान के ऊपर सक्रिय है, जो धीरे-धीरे डिप्रेशन में बदल सकता है.