राजस्थान में मानसून सक्रिय, 6-7 सितंबर को भारी बारिश का अलर्ट जारी

राजस्थान में मानसून का दौर जारी है. मौसम विभाग ने मानसून को देखते हुए प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है. इस समय प्रदेश में मानसून अपने चरम पर पहुंच चुका है और मौसम विभाग ने 6 और 7 सितंबर के लिए दक्षिणी और पश्चिमी जिलों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है.