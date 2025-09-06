Zee Rajasthan
mobile app

राजस्थान में अगले 48 घंटे भारी से अतिभारी बारिश का कहर, विभाग ने रेड और येलो अलर्ट किया जारी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में अगले 48 घंटे भारी से अतिभारी बारिश की आशंका, IMD ने येलो अलर्ट जारी किया. उदयपुर व जोधपुर संभाग में 200 मिमी से अधिक बारिश संभव. अजमेर, बीकानेर, कोटा व जयपुर में भी मध्यम से तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है.

Sagar
Edited By Sagar
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Sep 06, 2025, 12:44 PM IST | Updated: Sep 06, 2025, 12:44 PM IST
1/7

Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update1/7
राजस्थान में मानसून इस समय अपने पूरे वेग पर है और मौसम विभाग ने आने वाले दो दिनों के लिए कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. दक्षिणी राजस्थान में 6 और 7 सितंबर को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है, क्योंकि यहां अत्यंत भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है.
2/7

Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update2/7
मौसम विभाग के अनुसार, एक वेल मार्क लो प्रेशर सिस्टम वर्तमान में दक्षिण-पूर्व राजस्थान के ऊपर सक्रिय है. इसके धीरे-धीरे पश्चिम की ओर बढ़ने और अगले 24 घंटों में यह अवदाब (Depression) में तब्दील होने की संभावना है. इस बदलाव का असर पूरे प्रदेश के मौसम पर स्पष्ट रूप से दिखाई देगा.