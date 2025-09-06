राजस्थान में अगले 48 घंटे भारी से अतिभारी बारिश का कहर, विभाग ने रेड और येलो अलर्ट किया जारी

1/7

राजस्थान में मानसून इस समय अपने पूरे वेग पर है और मौसम विभाग ने आने वाले दो दिनों के लिए कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. दक्षिणी राजस्थान में 6 और 7 सितंबर को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है, क्योंकि यहां अत्यंत भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है.