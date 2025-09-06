राजस्थान में अगले 48 घंटे भारी से अतिभारी बारिश का कहर, विभाग ने रेड और येलो अलर्ट किया जारी
Rajasthan Weather Update: राजस्थान में अगले 48 घंटे भारी से अतिभारी बारिश की आशंका, IMD ने येलो अलर्ट जारी किया. उदयपुर व जोधपुर संभाग में 200 मिमी से अधिक बारिश संभव. अजमेर, बीकानेर, कोटा व जयपुर में भी मध्यम से तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है.
Published: Sep 06, 2025, 12:44 PM IST | Updated: Sep 06, 2025, 12:44 PM IST
राजस्थान में मानसून इस समय अपने पूरे वेग पर है और मौसम विभाग ने आने वाले दो दिनों के लिए कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. दक्षिणी राजस्थान में 6 और 7 सितंबर को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है, क्योंकि यहां अत्यंत भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है.
मौसम विभाग के अनुसार, एक वेल मार्क लो प्रेशर सिस्टम वर्तमान में दक्षिण-पूर्व राजस्थान के ऊपर सक्रिय है. इसके धीरे-धीरे पश्चिम की ओर बढ़ने और अगले 24 घंटों में यह अवदाब (Depression) में तब्दील होने की संभावना है. इस बदलाव का असर पूरे प्रदेश के मौसम पर स्पष्ट रूप से दिखाई देगा.