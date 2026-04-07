आज बारिश से भीगेगा राजस्थान का कोना-कोना! 19 जिलों में येलो-ऑरेंज अलर्ट

Published:Apr 07, 2026, 05:18 PM IST | Updated:Apr 07, 2026, 05:18 PM IST
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Rajasthan Weather
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राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से मौसम में हर दिन बदलाव देखने को मिल रहा है. प्रदेश में हो रही बारिश से मौसम पूरी तरह बदल गया है. मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार, पिछले 24 घंटों में राज्य के कुछ भागों में मेघगर्जन के साथ हल्की मध्यम बारिश दर्ज की गई. सर्वाधिक बारिश फलोदी में 42.2 मिमी दर्ज की गई है.
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आज जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर व उदयपुर, कोटा संभाग के कुछ भागों में तेज मेघगर्जन, आकाशीय बिजली के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की प्रबल संभावना है.