आज बारिश से भीगेगा राजस्थान का कोना-कोना! 19 जिलों में येलो-ऑरेंज अलर्ट

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राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से मौसम में हर दिन बदलाव देखने को मिल रहा है. प्रदेश में हो रही बारिश से मौसम पूरी तरह बदल गया है. मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार, पिछले 24 घंटों में राज्य के कुछ भागों में मेघगर्जन के साथ हल्की मध्यम बारिश दर्ज की गई. सर्वाधिक बारिश फलोदी में 42.2 मिमी दर्ज की गई है.