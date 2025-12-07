राजस्थान में शीतलहर से हाड़ कंपाने वाली सर्दी! पश्चिमी विक्षोभ ने बढ़ाई ठंड की मार, पढ़ें शाम का वेदर अपडेट
Rajasthan Weather Update: राजस्थान में 7 दिसंबर 2025 को कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के कारण बर्फीली हवाओं में कमी, पश्चिमी जिलों में आंशिक बादल, शेखावाटी में न्यूनतम 2.3°C, और अगले तीन दिनों में रात का तापमान 2-10°C के बीच रहने का अनुमान है.
Published: Dec 07, 2025, 05:22 PM IST | Updated: Dec 07, 2025, 05:22 PM IST
राजस्थान में 7 दिसंबर 2025 को मौसम का हाल कुछ बदलते हुए नजर आया है. मौसम विभाग के अनुसार कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर दिशा से आने वाली बर्फीली हवाओं की तीव्रता में थोड़ी कमी आई है. इसका असर प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में महसूस किया गया, खासकर पश्चिमी राजस्थान के जिलों में.
पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, जैसलमेर और आसपास के क्षेत्रों में दिनभर आंशिक बादल छाए रहे. तापमान की बात करें तो बाड़मेर में अधिकतम 29.3°C, जैसलमेर में 28.3°C और बीकानेर में 23.3°C रिकॉर्ड किया गया. चूरू में दिन का तापमान 25.3°C तक पहुंचा. इन जिलों में धूप कमजोर रही, जिससे लोगों ने हल्की ठंड महसूस की.