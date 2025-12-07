राजस्थान में शीतलहर से हाड़ कंपाने वाली सर्दी! पश्चिमी विक्षोभ ने बढ़ाई ठंड की मार, पढ़ें शाम का वेदर अपडेट

2/8

पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, जैसलमेर और आसपास के क्षेत्रों में दिनभर आंशिक बादल छाए रहे. तापमान की बात करें तो बाड़मेर में अधिकतम 29.3°C, जैसलमेर में 28.3°C और बीकानेर में 23.3°C रिकॉर्ड किया गया. चूरू में दिन का तापमान 25.3°C तक पहुंचा. इन जिलों में धूप कमजोर रही, जिससे लोगों ने हल्की ठंड महसूस की.