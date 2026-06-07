/राजस्थान में मौसम का बड़ा फेरबदल, इन शहरों में बारिश के साथ आंधी-तूफान का अलर्ट जारी

Published: Jun 07, 2026, 06:02 AM | Updated: Jun 07, 2026, 06:02 AM

Rajasthan Weather Update: भारत सरकार के मौसम विज्ञान विभाग, मेटियोरोलॉजिकल सेंटर जयपुर ने आज रविवार को राजस्थान के कई जिलों के लिए नाउकास्ट मौसम चेतावनी जारी की है.