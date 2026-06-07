/राजस्थान में मौसम का बड़ा फेरबदल, इन शहरों में बारिश के साथ आंधी-तूफान का अलर्ट जारी

Rajasthan Weather Update: भारत सरकार के मौसम विज्ञान विभाग, मेटियोरोलॉजिकल सेंटर जयपुर ने आज रविवार को राजस्थान के कई जिलों के लिए नाउकास्ट मौसम चेतावनी जारी की है.
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इस चेतावनी के तहत येलो अलर्ट जारी करते हुए अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा सहित कई क्षेत्रों में आंधी-तूफानके साथ मध्यम से हल्की बारिश की संभावना जताई गई है.
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मौसम विभाग के अनुसार, इन क्षेत्रों में हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक रहने की संभावना है. खासतौर पर पूर्वी राजस्थान के जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश होने और कुछ स्थानों पर ओले भी गिर सकते हैं. इस दौरान किसानों, पशुपालकों और आम जनता को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.
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मौसम विभाग की चेतावनी में कहा गया है कि येलो कोड के तहत इन जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा होने के साथ आकाशीय बिजली गिरने, तेज हवाओं और संभवतः ओले पड़ने की आशंका है. खासकर कृषि क्षेत्र में काम कर रहे लोगों को इस दौरान खेतों से दूर रहने और सुरक्षित स्थान पर आश्रय लेने की सलाह दी जा रही है. पक्के मकानों में रहने वाले लोगों के लिए खतरा कम है, लेकिन कच्चे मकानों, झोपड़ियों और खुली जगहों पर रहने वालों को विशेष सावधानी बरतनी होगी.
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राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से मौसम का मिजाज बदल रहा है. गर्मी के प्रचंड तापमान के बीच अचानक आए इस मौसम परिवर्तन ने आम जनजीवन को प्रभावित किया है. जयपुर, उदयपुर, कोटा और जोधपुर जैसे प्रमुख शहरों में भी येलो अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने और मॉनसून पूर्व गतिविधियों के कारण ऐसे बदलाव देखने को मिल रहे हैं.
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प्रभावित क्षेत्रों की विस्तृत जानकारी
पूर्वी राजस्थान: जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, भीलवाड़ा आदि. दक्षिणी राजस्थान: उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही. पश्चिमी और उत्तरी भाग: पाली, जोधपुर, नागौर, अजमेर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, बीकानेर.
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मौसम विभाग ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे मौसम संबंधी अपडेट नियमित रूप से चेक करते रहें. यदि तेज हवाएं और बारिश शुरू हो जाए तो बिजली के खंभों, पेड़ों और ऊंची इमारतों से दूर रहें. ड्राइविंग के दौरान भी सावधानी बरतें क्योंकि अचानक तेज बारिश से सड़कें फिसलन भरी हो सकती हैं.
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खेत में लगी फसलों को यदि संभव हो तो सुरक्षित करें. ओले गिरने की स्थिति में पशुओं को सुरक्षित स्थान पर बांधें. खुली जगहों पर खड़ी फसलों जैसे गेहूं, सरसों, जीरा आदि को नुकसान हो सकता है. राज्य सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग भी इस चेतावनी को गंभीरता से लेते हुए संबंधित जिलों के अधिकारियों को अलर्ट कर चुका है. एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैयार रहेंगी ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत मदद पहुंचाई जा सके.
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यह मौसम परिवर्तन राजस्थान के लिए राहत भरा भी साबित हो सकता है क्योंकि लगातार गर्मी से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित था. लेकिन साथ ही इसमें प्राकृतिक आपदा की आशंका भी है. इसलिए सभी नागरिकों से अनुरोध है कि वे मौसम विभाग की सलाह का पालन करें और अनावश्यक रूप से बाहर न निकलें.
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मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार अगले तीन घंटे सबसे क्रिटिकल हैं. उसके बाद स्थिति का जायजा लेकर नई चेतावनी जारी की जाएगी. फिलहाल पूरे राजस्थान में आंशिक रूप से बादल छाए हुए हैं और कहीं-कहीं हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो चुकी है.
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इस तरह का येलो अलर्ट आमतौर पर 3-4 घंटे के लिए जारी किया जाता है, लेकिन मौसम की गतिविधियों के अनुसार इसे बढ़ाया या घटाया भी जा सकता है. जनता को सलाह दी जाती है कि वे IMD जयपुर के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल्स, वेबसाइट और समाचार चैनलों पर लगातार नजर रखें.