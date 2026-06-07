/राजस्थान के इन 20 जिलों में आज आंधी-बारिश का ऑरेंज-येलो अलर्ट, इस दिन से फिर से फिर बढ़ेगी गर्मी!

Published: Jun 07, 2026, 05:39 PM | Updated: Jun 07, 2026, 05:39 PM

Rajasthan Weather: राजस्थान में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है. मौसम विभाग ने आज राज्य के कुछ जिलों में बारिश और तेज आंधी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है.