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राजस्थान के इन 20 जिलों में आज आंधी-बारिश का ऑरेंज-येलो अलर्ट, इस दिन से फिर से फिर बढ़ेगी गर्मी!

Edited byAman SinghReported byAman Singh
Published: Jun 07, 2026, 05:39 PM|Updated: Jun 07, 2026, 05:39 PM

Rajasthan Weather: राजस्थान में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है. मौसम विभाग ने आज राज्य के कुछ जिलों में बारिश और तेज आंधी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है.

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राजस्थान में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है. बीते कुछ दिनों से प्रदेश में हो रही बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है. मौसम विभाग ने आज राज्य के कुछ जिलों में बारिश और तेज आंधी को लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है.
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बीते 24 घंटों के दौरान मौसम का असर प्रदेश के कई हिस्सों में देखने को मिला. पूर्वी राजस्थान में कई स्थानों पर मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश हुई, जबकि कुछ जगहों पर भारी बारिश भी दर्ज की गई.
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सबसे ज्यादा 93.5 मिमी बारिश टोंक के वनस्थली में रिकॉर्ड की गई. पश्चिमी राजस्थान में भी कुछ स्थानों पर बारिश और गरज-चमक का दौर रहा. वहीं श्रीगंगानगर प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा, जहां अधिकतम तापमान 44.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.
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मौसम विभाग के अनुसार, पिछले कुछ दिनों से जारी आंधी-बारिश की गतिविधियां अब कमजोर पड़ने लगेंगी. 8 जून से प्रदेश में बारिश की गतिविधियों में कमी आने की संभावना है. इसके साथ ही पश्चिमी राजस्थान में एक बार फिर गर्मी जोर पकड़ सकती है.
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आने वाले दिनों में सीमावर्ती जिलों में तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के आसार हैं. मौसम विभाग ने कुछ क्षेत्रों में हीटवेव चलने की भी संभावना जताई है. यानी फिलहाल बारिश से मिली राहत अब ज्यादा दिनों तक टिकती नजर नहीं आ रही है.
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मौसम विभाग ने डीडवाना-कुचामन, जयपुर, अजमेर, ब्यावर, टोंक, बूंदी, डीग, खैरथल-तिजारा, चूरू, भरतपुर, धौलपुर तथा करौली जिले में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है. इसके साथ ही कहीं-कहीं पर हल्के से मध्यम मेघगर्जन और गरज-चमक के साथ अचानक तेज हवाएं (30-40 KMPH) तथा हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है.
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वहीं दौसा, अलवर, कोटपूतली बहरोड़, नागौर, बीकानेर, भीलवाड़ा, झुंझुनू तथा सीकर जिलों में मौसम विभाग ने बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इसके साथ ही कहीं-कहीं पर हल्के से मध्यम मेघगर्जन और गरज-चमक के साथ अचानक तेज हवाएं (60-80 KMPH) तथा हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है.
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