राजस्थान की ओर तेजी से बढ़ रहा हीटवेव का गुब्बार, मार्च में ही 40 डिग्री तापमान से छूटने वाले हैं पसीने!

Rajasthan Weather Update 7 March: राजस्थान में मार्च की शुरुआत में ही हीटवेव का गुब्बार तेजी से बढ़ रहा है, जिससे लोगों को मई जैसी झुलसाती गर्मी का अहसास हो रहा है. 

Ansh Raj
Edited ByAnsh Raj
Published:Mar 07, 2026, 06:04 AM IST | Updated:Mar 07, 2026, 06:04 AM IST
Rajasthan Weather Update

मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार, राज्य के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान सामान्य से 4 से 8 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर दर्ज किए जा रहे हैं. पिछले 24 घंटों में सर्वाधिक अधिकतम तापमान बाड़मेर में 38.8 डिग्री सेल्सियस (सामान्य से 6.3 डिग्री अधिक) पहुंच गया, जबकि कई शहरों में पारा 35 डिग्री से ऊपर चला गया है.
Rajasthan Weather Update

वर्तमान में गुजरात और आसपास के क्षेत्रों में अरब सागर के ऊपर एक मजबूत एंटी-साइक्लोनिक सर्कुलेशन (प्रति-चक्रवाती तंत्र) सक्रिय है.