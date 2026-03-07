राजस्थान की ओर तेजी से बढ़ रहा हीटवेव का गुब्बार, मार्च में ही 40 डिग्री तापमान से छूटने वाले हैं पसीने!

1/9

मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार, राज्य के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान सामान्य से 4 से 8 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर दर्ज किए जा रहे हैं. पिछले 24 घंटों में सर्वाधिक अधिकतम तापमान बाड़मेर में 38.8 डिग्री सेल्सियस (सामान्य से 6.3 डिग्री अधिक) पहुंच गया, जबकि कई शहरों में पारा 35 डिग्री से ऊपर चला गया है.