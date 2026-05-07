/राजस्थान के इन लोकेशन पर इंद्रदेव होंगे मेहरबान! 16 जिलों में ऑरेंज-येलो अलर्ट

Rajasthan Weather: राजस्थान में हर दिन मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है. मौसम को देखते हुए मौसम विभाग ने आज 7 अप्रैल को प्रदेश के कुछ जिलों में बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है.
1/7
राजस्थान में आज एक बार फिर से मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है. प्रदेश के मौसम को देखते हुए मौसम विभाग ने आज 7 अप्रैल को 16 जिलों में बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है.
2/7
दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, अलवर, टोंक और बूंदी में मौसम विभाग ने बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इसके साथ ही कहीं-कहीं मध्यम से तीव्र मेघगर्जन, गरज-चमक के साथ अचानक तेज हवाएं (40-60 kmph), धूलभरी आंधी तथा हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है.
3/7
वहीं नागौर, जयपुर, सीकर, कोटा, बारां, भरतपुर, डीडवाना-कुचामन, डीग और अजमेर में मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है. इसके साथ ही कहीं-कहीं मध्यम से तीव्र मेघगर्जन, गरज-चमक के साथ अचानक तेज हवाएं (30-40 kmph), धूलभरी आंधी तथा हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है.
4/7
पश्चिमी विक्षोभ का असर धीरे-धीरे राज्य के ज्यादातर भागों से समाप्त होने की संभावना है. वहीं आगामी 3-4 दिनों में अधिकतम तापमान में भी 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है.
5/7
विशेष रूप से 9 मई को दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर, फलोदी और आसपास के क्षेत्रों में कहीं-कहीं पर अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है.
6/7
पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में 9 से 11 मई के दौरान एक नया हीटवेव का दौर भी देखने को मिल सकता है. फिलहाल आगामी दिनों में तापमान में बढ़ोतरी होगी.
7/7
पूर्वी राजस्थान में फिलहाल हिट वेव की संभावना कम है, लेकिन पश्चिमी राजस्थान में 9 से 11 मई के दौरान एक हीटवेव का स्पेल देखा जा सकता है.