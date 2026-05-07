/राजस्थान में अभी नहीं थमा बारिश-आंधी का कहर! 14 जिलों में आॉरेंज और येलो अलर्ट जारी

Rajasthan Weather Update: जयपुर मौसम केंद्र ने 7 मई शाम के लिए राजस्थान में में अलर्ट जारी किया है. कई जिलों में तेज हवाएं, मेघगर्जन और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है. ऑरेंज व येलो अलर्ट के साथ लोगों को सतर्क रहने, बाहर न निकलने और बिजली-आंधी से सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.