Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /राजस्थान में अभी नहीं थमा बारिश-आंधी का कहर! 14 जिलों में आॉरेंज और येलो अलर्ट जारी

राजस्थान में अभी नहीं थमा बारिश-आंधी का कहर! 14 जिलों में आॉरेंज और येलो अलर्ट जारी

Edited bySAGAR CHAUDHARYUpdated bySAGAR CHAUDHARY
Published: May 07, 2026, 07:32 PM|Updated: May 07, 2026, 07:32 PM

Rajasthan Weather Update: जयपुर मौसम केंद्र ने 7 मई शाम के लिए राजस्थान में में अलर्ट जारी किया है. कई जिलों में तेज हवाएं, मेघगर्जन और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है. ऑरेंज व येलो अलर्ट के साथ लोगों को सतर्क रहने, बाहर न निकलने और बिजली-आंधी से सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

Rajasthan Weather Update1/7
जयपुर मौसम केंद्र की ओर से 7 मई 2026 की शाम के लिए राजस्थान का नया नाउकास्ट वेदर अलर्ट जारी किया गया है. रिपोर्ट के मुताबिक अगले कुछ घंटों में राज्य के कई हिस्सों में मौसम तेजी से बदल सकता है. कहीं तेज हवाएं चलेंगी तो कहीं मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है.
Rajasthan Weather Update2/7
मौसम विभाग ने साफ कहा है कि शाम के समय लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि कई जिलों में अचानक मौसम का मिजाज बिगड़ सकता है. खासकर आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं की आशंका को देखते हुए सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.
Rajasthan Weather Update3/7
ऑरेंज अलर्ट वाले जिलों की बात करें तो दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, अलवर, टोंक और बूंदी में मौसम ज्यादा गंभीर रहने की संभावना है. इन इलाकों में कहीं-कहीं तेज मेघगर्जन के साथ 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. इसके साथ ही धूलभरी आंधी और हल्की से मध्यम बारिश भी हो सकती है.
Rajasthan Weather Update4/7
वहीं येलो अलर्ट जारी किए गए जिलों में नागौर, जयपुर, सीकर, कोटा, बारां, भरतपुर और डीग शामिल हैं. इन जगहों पर भी बादल गरजने, बिजली चमकने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है. कई जगहों पर धूलभरी आंधी के साथ हल्की बारिश भी देखने को मिल सकती है.
Rajasthan Weather Update5/7
इसके अलावा डीडवाना-कुचामन और अजमेर जिले में भी येलो अलर्ट जारी किया गया है. यहां भी मौसम अस्थिर रहेगा और शाम के समय अचानक तेज हवा और बूंदाबांदी की स्थिति बन सकती है. विभाग ने लोगों को खुले स्थानों से दूर रहने की सलाह दी है.
Rajasthan Weather Update6/7
मौसम विभाग के अनुसार यह स्थिति अगले कुछ घंटों तक बनी रह सकती है. शाम करीब 3:38 बजे जारी इस नाउकास्ट अलर्ट में बताया गया है कि इसका असर लगभग 3 घंटे तक रह सकता है. यानी शाम के समय कई जिलों में मौसम पूरी तरह बदल सकता है.
Rajasthan Weather Update7/7
देखा जाए तो 7 मई की शाम राजस्थान के कई हिस्सों में मौसम चुनौतीपूर्ण रहने वाला है. कहीं तेज आंधी, कहीं मेघगर्जन और कहीं हल्की बारिश लोगों को प्रभावित कर सकती है. ऐसे में विभाग ने अपील की है कि लोग सतर्क रहें, अनावश्यक रूप से बाहर न निकलें और मौसम अपडेट पर नजर बनाए रखें.
Tags:
Rajasthan Weather
Rajasthan Weather update
rajasthan news

Live TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ससुराल में खौफनाक वारदात! युवक को जिंदा जलाने की कोशिश, पत्नी-साले पर लगे गंभीर आरोप

ससुराल में खौफनाक वारदात! युवक को जिंदा जलाने की कोशिश, पत्नी-साले पर लगे गंभीर आरोप

Rajasthan Crime News
2

जयपुर में BJP का हाईवोल्टेज सेलिब्रेशन! मूवी, नारेबाजी और आतिशबाजी से गूंजा शहर

jaipur news
3

सरदारशहर में सरस डेयरी में हाई वोल्टेज ड्रामा, एमडी और चेयरमैन के बीच हुआ विवाद

Churu News
4

कोटा से उठीं दर्दनाक तस्वीरें! जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहीं 3 प्रसूताओं को जयपुर किया जाएगा एयरलिफ्ट

kota news
5

राजस्थान में नकली दूध का बड़ा खेल बेनकाब! रिफाइंड तेल और पाउडर से बन रहा था ‘जहर वाला दूध’

Rajasthan Crime News