/Rajasthan Weather Update: राजस्थान में आंधी-बारिश के साथ गिरेंगे ओले! इन शहरों में ऑरेंज अलर्ट जारी, पढ़ें वेदर अपडेट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान के पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी हिस्सों में 7 मई 2026 को अचानक मौसम ने करवट ली है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के जयपुर मौसम केंद्र ने तात्कालिक मौसम चेतावनी जारी करते हुए धौलपुर, अलवर, भरतपुर तथा आसपास के क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. वहीं करौली और दौसा जिलों में येलो अलर्ट लागू किया गया है.

