/Rajasthan Weather Update: राजस्थान में आंधी-बारिश के साथ गिरेंगे ओले! इन शहरों में ऑरेंज अलर्ट जारी, पढ़ें वेदर अपडेट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान के पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी हिस्सों में 7 मई 2026 को अचानक मौसम ने करवट ली है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के जयपुर मौसम केंद्र ने तात्कालिक मौसम चेतावनी जारी करते हुए धौलपुर, अलवर, भरतपुर तथा आसपास के क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. वहीं करौली और दौसा जिलों में येलो अलर्ट लागू किया गया है.
1/8
मौसम विभाग के अनुसार, ऑरेंज चेतावनी वाले क्षेत्रों में कहीं-कहीं मध्यम से तेज मेघगर्जन के साथ बिजली चमकने, अचानक 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली तेज हवाएं चलने, ओलावृष्टि और हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है. इन मौसमी घटनाओं से संवेदनशील स्थानों जैसे ऊंचे पेड़, बिजली के खंभे, पुरानी इमारतें, झोपड़ियां और कमजोर सरचना प्रभावित हो सकती हैं. खासकर फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका जताई गई है.
2/8
येलो अलर्ट वाले करौली और दौसा जिलों में भी मेघगर्जन व बिजली चमकने के साथ 40-60 किमी/घंटा की तेज हवाएं चलने की संभावना बताई गई है. हालांकि यहां ओलावृष्टि की संभावना थोड़ी कम है, लेकिन सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है.
3/8
मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक, ऐसी स्थिति में पेड़ उखड़ने, बिजली के तार गिरने, छतें उड़ने और छोटे बच्चों व बुजुर्गों को खतरा हो सकता है. खेतों में खड़ी फसलों, विशेषकर गेहूं, सरसों और अन्य रबी फसलों को ओले पड़ने से नुकसान पहुंच सकता है. शहरों में ट्रैफिक व्यवस्था भी प्रभावित होने की आशंका है.
4/8
IMD ने आमजन, किसानों, पर्यटकों और वाहन चालकों को सलाह दी है कि वे मेघगर्जन के समय खुले में न रहें. पेड़ों, बिजली के खंभों, ऊंची इमारतों या पानी भरे इलाकों से दूर रहें. सुरक्षित स्थान पर शरण लें. खासकर दोपहिया वाहन चलाने वालों को सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि तेज हवाओं से संतुलन बिगड़ सकता है.
5/8
संवेदनशील स्थानों जैसे पुराने मकानों, झोपड़ियों और अस्थाई संरचनाओं में रहने वाले लोग सतर्क रहें. फसलों की सुरक्षा के लिए किसान भाई जरूरी कदम उठाएं. बच्चों और बुजुर्गों को घर के अंदर रखें. बिजली उपकरणों को अनप्लग रखें ताकि बिजली गिरने की स्थिति में नुकसान न हो.
6/8
राजस्थान में मई के महीने में प्री-मॉनसून गतिविधियां आम हैं, लेकिन इस बार तेज हवाओं और ओलावृष्टि की संभावना ने प्रशासन को भी अलर्ट मोड पर रख दिया है. स्थानीय प्रशासन द्वारा राहत कार्यों की तैयारी शुरू कर दी गई है.
7/8
जनता से अपील की गई है कि वे IMD की आधिकारिक वेबसाइट, ऐप और सोशल मीडिया हैंडल्स (@imdjaipur1705 , JaipurMet43866) पर लगातार नजर रखें. किसी भी आपात स्थिति में स्थानीय प्रशासन या मौसम केंद्र जयपुर से संपर्क करें.
8/8
यह चेतावनी वर्तमान में जारी है और मौसम की स्थिति के अनुसार आगे अपडेट किया जा सकता है. राजस्थान के बाकी जिलों में फिलहाल सामान्य मौसम बना हुआ है, लेकिन पूर्वी राजस्थान के लोग विशेष सावधानी बरतें.