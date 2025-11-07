राजस्थान में थमा बारिश का दौर! इस दिन से होगी शीतलहर की एंट्री, जानें मौसम का ताजा अपडेट

2/7

प्रदेश में बारिश से लोगों को राहत तो मिल रही है, लेकिन उसके साथ ही अब लोगों को ठंड ने भी डराना शुरू कर दिया है. प्रदेश में दिन में मौसम समान रहता है. वहीं रात और सुबह के समय ठंड ने लोगों को सर्दी का अहसास दिलाना शुरू कर दिया है. प्रदेश का मौसम वर्तमान में शुष्क बना हुआ है.