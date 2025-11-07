Zee Rajasthan
राजस्थान में थमा बारिश का दौर! इस दिन से होगी शीतलहर की एंट्री, जानें मौसम का ताजा अपडेट

Rajasthan Weather: मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार, प्रदेश के अधिकांश भागों में आज 7 अक्टूबर से आगामी एक सप्ताह तक मौसम शुष्क रहने तथा उत्तरी हवाओं के प्रभाव से न्यूनतम तापमान में 1-2 डिग्री की गिरावट आने के आसार हैं.

Published: Nov 07, 2025, 05:40 PM IST | Updated: Nov 07, 2025, 05:40 PM IST
Rajasthan Weather

राजस्थान के मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है. नवंबर के पहले सप्ताह में भी प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश का दोर जारी रहा. नवंबर के पहले सप्ताह में प्रदेश के कुछ हिस्सों में मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया. वहीं बारिश के साथ ही प्रदेश में ठंड की भी एंट्री हो चुकी है.
Rajasthan Weather

प्रदेश में बारिश से लोगों को राहत तो मिल रही है, लेकिन उसके साथ ही अब लोगों को ठंड ने भी डराना शुरू कर दिया है. प्रदेश में दिन में मौसम समान रहता है. वहीं रात और सुबह के समय ठंड ने लोगों को सर्दी का अहसास दिलाना शुरू कर दिया है. प्रदेश का मौसम वर्तमान में शुष्क बना हुआ है.