राजस्थान में ताबड़तोड़ बारिश का दौर जारी! 13 जिलों में येलो अलर्ट

1/6

राजस्थान में बारिश का दौर जारी है. ऐसे में प्रदेश के कई जिलों में बारिश दर्ज की जा रही है. मौसम विभाग ने आज 7 अक्टूबर मंगलवार को प्रदेश के कुछ जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है. जिसमें जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, बारां, कोटा, नागौर, सीकर, अजमेर शामिल है.