राजस्थान में ताबड़तोड़ बारिश का दौर जारी! 13 जिलों में येलो अलर्ट

Rajasthan Weather: राजस्थान में मानसून पूरी तरह से सक्रिय है. मौसम विभाग ने आज 7 अक्टूबर सोमवार को प्रदेश के कुछ जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है.

Published: Oct 07, 2025, 05:09 PM IST | Updated: Oct 07, 2025, 05:09 PM IST
राजस्थान में बारिश का दौर जारी है. ऐसे में प्रदेश के कई जिलों में बारिश दर्ज की जा रही है. मौसम विभाग ने आज 7 अक्टूबर मंगलवार को प्रदेश के कुछ जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है. जिसमें जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, बारां, कोटा, नागौर, सीकर, अजमेर शामिल है.
आज 7 अक्टूबर को जोधपुर, बीकानेर संभाग में बारिश की गतिविधियों में कमी होने और जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, बारां, कोटा, नागौर, सीकर, अजमेर, भीलवाड़ा, चूरू कुछ भागों में बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है.