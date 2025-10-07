राजस्थान में ताबड़तोड़ बारिश का दौर जारी! 13 जिलों में येलो अलर्ट

Published: Oct 07, 2025, 05:09 PM IST | Updated: Oct 07, 2025, 05:09 PM IST
Rajasthan Weather
राजस्थान में बारिश का दौर जारी है. ऐसे में प्रदेश के कई जिलों में बारिश दर्ज की जा रही है. मौसम विभाग ने आज 7 अक्टूबर मंगलवार को प्रदेश के कुछ जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है. जिसमें जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, बारां, कोटा, नागौर, सीकर, अजमेर शामिल है.
आज 7 अक्टूबर को जोधपुर, बीकानेर संभाग में बारिश की गतिविधियों में कमी होने और जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, बारां, कोटा, नागौर, सीकर, अजमेर, भीलवाड़ा, चूरू कुछ भागों में बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है.