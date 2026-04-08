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राजस्थान में बारिश का दौर जारी, इन जिलों में IMD ने जारी किया येलो-ऑरेंज अलर्ट

Rajasthan Weather: राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से मौसम में हर दिन बदलाव देखने को मिल रहा है. आज प्रदेश के कुछ जिलों में मौसम विभाग ने बारिश का येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.

Aman Singh
Edited ByAman Singh
Reported ByAman Singh
Published:Apr 08, 2026, 05:04 PM IST | Updated:Apr 08, 2026, 05:04 PM IST
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Photograph: AI GENERATED IMAGE

राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से मौसम में हर दिन बदलाव देखने को मिल रहा है. मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कुछ जिलों में बारिश का येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार, पिछले 24 घंटों में राज्य के अनेक भागों में बारिश दर्ज की गई है.
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प्रदेश में सर्वाधिक बारिश शाहपुरा जयपुर में 45 एमएम दर्ज की गई. आज दोपहर बाद पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव राज्य के अधिकांश भागों से समाप्त हो गया. आज कोटा और भरतपुर संभाग में छुटपुट स्थानों पर हल्की बारिश होने व शेष अधिकांश भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है.