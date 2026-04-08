राजस्थान में बारिश का दौर जारी, इन जिलों में IMD ने जारी किया येलो-ऑरेंज अलर्ट

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राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से मौसम में हर दिन बदलाव देखने को मिल रहा है. मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कुछ जिलों में बारिश का येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार, पिछले 24 घंटों में राज्य के अनेक भागों में बारिश दर्ज की गई है.