Rajasthan Weather Update: राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, जानें कहां उमस, कहां बारिश होगी आज
Rajasthan Weather Update: पूर्वी राजस्थान में 8 अगस्त के बाद बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं. इसके चलते कई जिलों में मौसम अच्छा हो सकता है. आज राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर, अलवर जिले में बारिश की संभावना है, जिसके चलते यलो अलर्ट घोषित किया गया है.
Published: Aug 08, 2025, 06:00 IST | Updated: Aug 08, 2025, 06:00 IST
1/7
Rajasthan Weather Update
1/7
Rajasthan Weather Update: सावन का महीना गुजरने वाला है. ऐसे में धोरों की धरती मरुधरा में मानसून की पकड़ अब कमजोर हो गई है. कई जगहों पर मानसून की सुस्ती के चलते गर्मी में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है. बीते गुरुवार को जहां ज्यादातर जगहों पर बादल छाए रहे और कुछ जगह पर हल्की-फुल्की बारिश हुई. इसकी वजह से उमस और अधिक बढ़ गई.
2/7
Rajasthan Weather Update
2/7
मौसम विभाग का कहना है कि इस समय मानसून ट्रफ लाइन अपनी सामान्य स्थिति से कुछ उत्तर दिशा की तरफ शिफ्ट हो गई है. यही कारण है कि राजस्थान में मानसून कमजोर हो गया है. ऐसे में बारिश की गतिविधियों में कमी देखी जा रही है. मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक, बीते गुरुवार को पूर्वी राजस्थान में कई जगहों पर बारिश दर्ज की गई.