Rajasthan Weather Update: राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, जानें कहां उमस, कहां बारिश होगी आज

1/7

Rajasthan Weather Update: सावन का महीना गुजरने वाला है. ऐसे में धोरों की धरती मरुधरा में मानसून की पकड़ अब कमजोर हो गई है. कई जगहों पर मानसून की सुस्ती के चलते गर्मी में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है. बीते गुरुवार को जहां ज्यादातर जगहों पर बादल छाए रहे और कुछ जगह पर हल्की-फुल्की बारिश हुई. इसकी वजह से उमस और अधिक बढ़ गई.