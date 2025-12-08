राजस्थान के इन इलाकों में घने कोहरे और शीतलहर का अलर्ट जारी, पढ़े शाम के मौसम का हाल

1/7

मौसम विभाग के मुताबिक, उत्तर भारत के कई शहरों में घने कोहरे और शीतलहर का प्रकोप जारी है. जयपुर मौसम केंद्र ने भी राजधानी के समेत प्रदेश के बाकी हिस्सों में कोहरे का अलर्ट जारी किया है. ऐसे में वाहन चालकों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की गई है.