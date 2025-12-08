Zee Rajasthan
राजस्थान के इन इलाकों में घने कोहरे और शीतलहर का अलर्ट जारी, पढ़े शाम के मौसम का हाल

Rajasthan  Weather Update: राजस्थान में इन दिनों सुबह और शाम के वक्त कड़ाके की सर्दी महसूस की जा रही है. राज्य के कुछ हिस्सों में आंशिक बादल छाए रहे हैं. हालांकि अधिकांश इलाकों  में मौसम शुष्क दर्ज किया जा रहा है. पढ़ें शाम के मौसम का हाल. 

Published: Dec 08, 2025, 05:38 PM IST | Updated: Dec 08, 2025, 05:38 PM IST
Rajasthan Weather Update

मौसम विभाग के मुताबिक, उत्तर भारत के कई शहरों में घने कोहरे और शीतलहर का प्रकोप जारी है. जयपुर मौसम केंद्र ने भी राजधानी के समेत प्रदेश के बाकी हिस्सों में कोहरे का अलर्ट जारी किया है. ऐसे में वाहन चालकों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की गई है.
Rajasthan Weather Update

अगले कुछ दिनों तक राज्य में मौसम शुष्क रहने की संभावना है लेकिन तापमान में उतार-चढ़ाव हो सकता है. एक नया पश्चिमी विक्षोभ राज्य के कुछ इलाकों में बादल छाए रह सकते हैं.