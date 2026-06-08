/राजस्थान के करौली, सवाई माधोपुर, टोंक समेत इन जिलों में बारिश का अलर्ट, पढ़ें 8 जून का वेदर अपडेट

Rajasthan Weather Update: भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र ने आज 08 जून 2026 को तात्कालिक मौसम चेतावनी जारी की है. इस चेतावनी के अनुसार राजस्थान के कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है.

