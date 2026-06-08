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राजस्थान के करौली, सवाई माधोपुर, टोंक समेत इन जिलों में बारिश का अलर्ट, पढ़ें 8 जून का वेदर अपडेट

Edited byAnsh Raj
Published: Jun 08, 2026, 05:57 AM|Updated: Jun 08, 2026, 05:57 AM

Rajasthan Weather Update:  भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र ने आज 08 जून 2026 को तात्कालिक मौसम चेतावनी जारी की है. इस चेतावनी के अनुसार राजस्थान के कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है. 
 

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करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, अजमेर, बूंदी, कोटा, भीलवाड़ा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, धौलपुर, भरतपुर और दौसा जिलों में कहीं-कहीं पर मध्यम मेघगर्जन, गरज-चमक के साथ अचानक तेज हवाएं (30-40 किलोमीटर प्रति घंटा), धूल भरी आंधी और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई गई है. यह चेतावनी अगले तीन घंटों तक प्रभावी रहेगी.
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मौसम विभाग के अनुसार इन क्षेत्रों में आसमान में अचानक बादल छा सकते हैं और तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो सकती है. गरज-चमक के साथ बिजली गिरने की भी आशंका है, जिससे जान-माल को नुकसान पहुंच सकता है. धूल भरी आंधी के कारण दृश्यता कम हो सकती है, जिससे सड़क यातायात प्रभावित होने की संभावना है. खासकर दोपहर और शाम के समय यह मौसम गतिविधियां ज्यादा सक्रिय रहने की उम्मीद है.
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हवाओं और धूल भरी आंधी से दृश्यता में अचानक कमी आ सकती है. बिजली गिरने की घटनाएं बढ़ सकती हैं. हल्की-मध्यम बारिश से कुछ जगहों पर जल भराव या निचले इलाकों में पानी जमा होने की आशंका. तेज हवाओं से खड़े वाहनों, छतों पर रखे सामान और कमजोर संरचनाओं को नुकसान पहुंच सकता है.
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मेघगर्जन के समय पेड़ों के नीचे खड़े न हों. सुरक्षित छत या घर के अंदर शरण लें. वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें. तेज हवाओं और कम दृश्यता में स्पीड कम रखें. बिजली के उपकरणों को अनप्लग करें और पानी की पाइपलाइन या नल को छूने से बचें. खेतों में काम कर रहे किसान भाई खुले में न रहें. बच्चों और बुजुर्गों को बाहर न जाने दें.
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यह येलो वार्निंग सामान्य रूप से गंभीर तो नहीं है, लेकिन आम जनजीवन को प्रभावित कर सकती है. खासकर पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी राजस्थान के इन जिलों में रहने वाले नागरिकों को सतर्क रहने की जरूरत है. पिछले कुछ दिनों से राजस्थान में गर्मी का प्रकोप जारी है. तापमान 40 डिग्री से ऊपर पहुंचने के कारण लोग थकान महसूस कर रहे थे. ऐसे में अचानक आने वाली बारिश और आंधी से कुछ राहत तो मिलेगी, लेकिन सावधानी बरतना भी बेहद जरूरी है.
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मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, मानसून की पूर्ववर्ती गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं. राजस्थान में जून महीने में ऐसी बारिश और आंधी की घटनाएं आम हैं, जो गर्म हवाओं और नमी वाले वायु प्रवाह के मिलने से उत्पन्न होती हैं. इस बार भी पश्चिमी विक्षोभ और स्थानीय स्तर पर विकसित होने वाले मेघों के कारण यह गतिविधि देखी जा रही है.
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