राजस्थान में सक्रिय होगा नया पश्चिमी विक्षोभ, मौसम बदलने के साथ गिरेगा तापमान
Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मार्च के महीने में ही तेज गर्मी पड़ने लगी है. मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में मौसम शुष्क रहेगा. वहीं, 11-12 को एक नया एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है, जिससे मौसम में बदलाव देखा जा सकता है.
Published:Mar 08, 2026, 12:56 PM IST | Updated:Mar 08, 2026, 12:56 PM IST
प्रदेश में आगामी एक सप्ताह मौसम शुष्क रहने और आगामी दिनों में अधिकतम तापमान 2-3 डिग्री बढ़ोतरी होने की संभावना है. राज्य के कुछ भागों में आगामी 3-4 दिन अधिकतम तापमान 38-40 डिग्री दर्ज होने व 10-11 मार्च को कुछ इलाकों में हीटवेव दर्ज होने की संभावना है.
फिलहाल राजस्थान के अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान 35 से 38 डिग्री के मध्य दर्ज किए जा रहे हैं, जो की सामान्य से 4 से 9 डिग्री ऊपर है.