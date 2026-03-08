राजस्थान में सक्रिय होगा नया पश्चिमी विक्षोभ, मौसम बदलने के साथ गिरेगा तापमान

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मार्च के महीने में ही तेज गर्मी पड़ने लगी है. मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में मौसम शुष्क रहेगा. वहीं, 11-12 को एक नया एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है, जिससे मौसम में बदलाव देखा जा सकता है.

