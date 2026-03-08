हीटवेव से झुलसेगा राजस्थान! IMD ने इन जिलों के लिए जारी किया अलर्ट, पढ़ें वेदर अपडेट

हीटवेव से झुलसेगा राजस्थान! IMD ने इन जिलों के लिए जारी किया अलर्ट, पढ़ें वेदर अपडेट
Rajasthan Weather Update: राजस्थान में इन दिनों गर्मी ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है. मार्च महीने की शुरुआत में ही राज्य के कई हिस्सों में तापमान 38-40 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है, जो सामान्य से 4 से 9 डिग्री तक अधिक है.
Published:Mar 08, 2026, 05:52 AM IST | Updated:Mar 08, 2026, 05:52 AM IST
Rajasthan Weather Update
भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि आगामी दिनों में अधिकतम तापमान में 2-3 डिग्री की और बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावना है. राज्य में मौसम पूरी तरह शुष्क बना हुआ है, जिससे धूप की तीव्रता बढ़ गई है और लोगों को लू जैसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है.
Rajasthan Weather Update
IMD के अनुसार, अगले एक सप्ताह तक राज्य में मौसम शुष्क ही रहेगा. अधिकतम और न्यूनतम तापमान दोनों में क्रमिक रूप से वृद्धि दर्ज की जा रही है. विशेष रूप से पश्चिमी और दक्षिण-पश्चिमी राजस्थान के जिलों में स्थिति चिंताजनक है.