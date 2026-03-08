हीटवेव से झुलसेगा राजस्थान! IMD ने इन जिलों के लिए जारी किया अलर्ट, पढ़ें वेदर अपडेट

1/10

भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि आगामी दिनों में अधिकतम तापमान में 2-3 डिग्री की और बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावना है. राज्य में मौसम पूरी तरह शुष्क बना हुआ है, जिससे धूप की तीव्रता बढ़ गई है और लोगों को लू जैसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है.