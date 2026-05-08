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Rajasthan Weather Update: बस कुछ देर में तूफान की मार झेलेंगे राजस्थान के ये जिले, धूल भरी आंधी के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी

Edited byAnsh RajUpdated byAnsh Raj
Published: May 08, 2026, 05:48 AM|Updated: May 08, 2026, 05:48 AM

Rajasthan Weather Update: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के जयपुर केंद्र ने 8 मई 2024 को जारी नाउकास्ट मौसम चेतावनी में राजस्थान के पूर्वी और कुछ उत्तरी-पूर्वी जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है.

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इन क्षेत्रों में बिजली गिरने, गरज-चमक के साथ हल्की बारिश, तेज हवाएं और धूल भरी आंधी चलने की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग के अनुसार, बाड़, धूलभरी हवा, गरज, मेघगर्जन तथा बिजली गिरने की घटनाएं हो सकती हैं. खासतौर पर 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाएं चलने की आशंका है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो सकता है.
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मौसम चेतावनी मानचित्र के अनुसार, राजस्थान के पूर्वी हिस्से में स्थित भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, बारां, झालावाड़, कोटा, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर संभाग के कई क्षेत्र पीले रंग से चिह्नित हैं. इन जिलों में स्थानीय स्तर पर मेघ गर्जना के साथ हल्की वर्षा होने और अचानक तेज हवाएं चलने की संभावना है.
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विभाग ने साफ चेतावनी दी है कि खेतों में काम कर रहे किसान, खुले में घूमने वाले लोग और दोपहिया वाहन चालकों को सतर्क रहना चाहिए. बिजली गिरने की घटनाओं से बचाव के लिए पेड़ों के नीचे या खुली जगहों पर न खड़े होने की सलाह दी गई है.
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राजस्थान में इस समय गर्मी का प्रकोप जारी है. कई इलाकों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है. ऐसे में अचानक होने वाली गरज-चमक वाली बारिश और धूल भरी आंधी से तापमान में थोड़ी गिरावट तो आएगी, लेकिन इससे नुकसान भी हो सकता है. मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक, पश्चिमी विक्षोभ के असर और स्थानीय स्तर पर विकसित हो रहे मेघों के कारण यह गतिविधि देखने को मिल रही है. येलो अलर्ट का मतलब है कि मौसम की स्थिति सामान्य से थोड़ी गंभीर हो सकती है, लेकिन लाल या नारंगी अलर्ट जितनी खतरनाक नहीं है. फिर भी सावधानी बरतना बेहद जरूरी है.
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बिजली गिरने से जानमाल का खतरा रहता है. तेज हवाओं से पेड़, बिजली के खंभे और कमजोर ढांचे क्षतिग्रस्त हो सकते हैं. धूल भरी आंधी से दृश्यता कम हो सकती है, जिससे सड़क दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है. हल्की बारिश से खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंच सकता है.
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राजस्थान के अन्य जिलों जैसे जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, पाली, नागौर आदि में फिलहाल कोई विशेष चेतावनी नहीं है, लेकिन पूरे राज्य में मौसम शुष्क और गर्म बना हुआ है. दिन के तापमान में बढ़ोतरी के साथ रात के तापमान में भी मामूली कमी दर्ज की जा रही है.
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कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि इस मौसम गतिविधि से रबी फसलों की कटाई प्रभावित हो सकती है. जिन किसानों ने गेहूं, सरसों या अन्य फसलों की कटाई पूरी नहीं की है, उन्हें सतर्क रहने की जरूरत है. साथ ही, आम जनजीवन में भी व्यवधान आ सकता है. स्कूल-कॉलेजों के छात्रों, बाजार जाने वाले लोगों और काम पर जाने वाले कर्मचारियों को मौसम अपडेट चेक करते रहना चाहिए.
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मौसम विभाग लगातार निगरानी कर रहा है. यदि स्थिति बिगड़ती है तो अगले कुछ घंटों में नया अलर्ट जारी किया जा सकता है. नागरिकों से अपील की गई है कि वे IMD की आधिकारिक वेबसाइट, ऐप या जयपुर मौसम केंद्र के सोशल मीडिया हैंडल्स पर लगातार नजर रखें.
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राजस्थान के पूर्वी जिलों में येलो अलर्ट के बीच लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है. गरज-चमक, बिजली और तेज हवाओं से बचाव ही इस समय सबसे बड़ा उपाय है. मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर की टीम लगातार मौसम की निगरानी कर रही है और समय-समय पर अपडेट जारी करेगी.
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