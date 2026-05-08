/Rajasthan Weather Update: बस कुछ देर में तूफान की मार झेलेंगे राजस्थान के ये जिले, धूल भरी आंधी के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी

Published: May 08, 2026, 05:48 AM | Updated: May 08, 2026, 05:48 AM

Rajasthan Weather Update: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के जयपुर केंद्र ने 8 मई 2024 को जारी नाउकास्ट मौसम चेतावनी में राजस्थान के पूर्वी और कुछ उत्तरी-पूर्वी जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है.