/राजस्थान में मौसम का बड़ा अपडेट, धौलपुर-भरतपुर सहित 5 शहरों में आंधी-बारिश का ऑरेंज अलर्ट, पढ़ें पूरी अपडेट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में जैसलमेर (45.1°C) की झुलसाने वाली गर्मी के बीच धौलपुर-भरतपुर में आंधी-बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है. 9 मई से पश्चिमी राजस्थान में हीटवेव का नया दौर शुरू होगा, जिससे तापमान में 5 डिग्री तक की वृद्धि होने की संभावना है.