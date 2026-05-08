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राजस्थान में मौसम का बड़ा अपडेट, धौलपुर-भरतपुर सहित 5 शहरों में आंधी-बारिश का ऑरेंज अलर्ट, पढ़ें पूरी अपडेट

Edited byArti PatelReported byZee Rajasthan Web Team
Published: May 08, 2026, 01:01 PM|Updated: May 08, 2026, 01:02 PM

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में जैसलमेर (45.1°C) की झुलसाने वाली गर्मी के बीच धौलपुर-भरतपुर में आंधी-बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है. 9 मई से पश्चिमी राजस्थान में हीटवेव का नया दौर शुरू होगा, जिससे तापमान में 5 डिग्री तक की वृद्धि होने की संभावना है.

Rajasthan Weather Today1/6
राजस्थान में मई की शुरुआत ने मौसम के दो विरोधाभासी रूप दिखा दिए हैं. जहां पश्चिमी राजस्थान सूरज की तपिश से झुलस रहा है, वहीं पूर्वी जिलों में कुदरत का मिजाज बदला हुआ है. मौसम विभाग ने धौलपुर और भरतपुर जैसे जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए भारी आंधी और बारिश की चेतावनी दी है.
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बता दें कि पिछले 24 घंटे में पश्चिमी राजस्थान के रेतीले इलाकों में भीषण गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिए. जैसलमेर प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा. जिसमें कि जैसलमेर 45.1°C, बाड़मेर 44.2°C, फलोदी 43.6°C और बीकानेर में 43°C तापमान पहुंच गया है.
Rajasthan Weather Today3/6
बता दें कि गर्मी के बीच ही पूर्वी राजस्थान में बादलों का डेरा बना हुआ है.मौसम विभाग ने आज (8 मई) के लिए कई जिलों में चेतावनी दी है. धौलपुर और भरतपुर में तेज आंधी और बारिश की आशंका की वजह से ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है.
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बारां, डीग और अलवर में येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिससे यहां पर मध्यम वर्षा और तेज हवाएं चलने के आसार हैं. जयपुर में आज सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए हुए हैं, जिससे धूलभरी आंधी और हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है.
Rajasthan Weather Today5/6
राहत की उम्मीद कम है, क्योंकि मौसम विभाग ने भविष्य के लिए डराने वाले संकेत दिए हैं. 9 मई से पश्चिमी राजस्थान (खासकर जोधपुर संभाग) में हीटवेव का नया दौर शुरू होगा. सीमावर्ती इलाकों में पारा फिर से 45 डिग्री को छू सकता है.
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आगामी 2-3 दिनों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की और बढ़ोतरी हो सकती है. जोधपुर और आसपास के क्षेत्रों में 30 किमी/घंटा की रफ्तार से धूलभरी हवाएं चलने की आशंका है.
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