/राजस्थान में नहीं थम रहा बारिश का दौर! आज भी इन जिलों में बरसेंगे मेघ, ऑरेंज-येलो अलर्ट जारी

Published: May 08, 2026, 04:04 PM | Updated: May 08, 2026, 04:04 PM

Rajasthan Weather: राजस्थान में हर दिन मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है. मौसम को देखते हुए मौसम विभाग ने आज 8 अप्रैल को प्रदेश के कुछ जिलों में बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है.