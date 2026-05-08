/राजस्थान में नहीं थम रहा बारिश का दौर! आज भी इन जिलों में बरसेंगे मेघ, ऑरेंज-येलो अलर्ट जारी

Rajasthan Weather: राजस्थान में हर दिन मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है. मौसम को देखते हुए मौसम विभाग ने आज 8 अप्रैल को प्रदेश के कुछ जिलों में बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है.
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राजस्थान में आज एक बार फिर से मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है. प्रदेश के मौसम को देखते हुए मौसम विभाग ने आज 8 अप्रैल को 7 जिलों में बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है.
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नागौर, ब्यावर, अजमेर, जयपुर तथा टोंक में मौसम विभाग ने बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इसके साथ ही कहीं-कहीं मध्यम से तीव्र मेघगर्जन, गरज-चमक के साथ अचानक तेज हवाएं (60-80 kmph), धूलभरी आंधी, वज्रपात, आलावृष्टि और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है.
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वहीं पाली, बूंदी और सवाई माधोपुर में मौसम विभाग ने बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इसके साथ ही कहीं-कहीं मध्यम मेघगर्जन, गरज-चमक के साथ अचानक तेज हवाएं (30-40 kmph), हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है.
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पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में कहीं-कहीं पर मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई. राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान सर्वाधिक बारिश दौसा में 25.0 मिमी दर्ज की गई. सर्वाधिक अधिकतम तापमान 45.1 डिग्री सेल्सियस जैसलमेर में तथा न्यूनतम तापमान 19.3 डिग्री सेल्सियस टोंक व सिरोही में दर्ज किया गया.
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राज्य के अधिकांश भागों में आगामी दिनों में आंधी बारिश की गतिविधियों में कमी होने की संभावना है. हालांकि पूर्वी भागों में आज और कल मध्यम दर्जे का मेघ गर्जन व कहीं-कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है.
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आगामी दिनों में अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है. जोधपुर संभाग के सीमावर्ती क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री के करीब दर्ज होने व हीट वेव का दौर जारी रहने की संभावना है.
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जोधपुर और बीकानेर संभाग व आसपास के क्षेत्र में आज से आगामी 3 से 4 दिन तेज धूल भरी हवाएं लुबीस से 30 किलोमीटर के एवरेज से चलने की प्रबल संभावना है. 11 मई से फिर से एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बीकानेर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र में कहीं-कहीं मध्यम दर्जे का मेघ गर्जन व हल्की बारिश की संभावना है.