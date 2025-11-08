Rajasthan Weather Update: राजस्थान में ठंडी हवाओं ने बढ़ाई ठिठुरन! जानिए किन जिलों में सबसे ज्यादा ठंड

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में एक बार फिर मौसम ने करवट ले ली है. उत्तर भारत से एक्टिव पश्चिमी विक्षोभ का असर अब पूरी तरह समाप्त हो चुका है, जिसके बाद प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में आसमान साफ और धूप खिली नजर आई. शुक्रवार को प्रदेशभर में दिन का मौसम खुशनुमा रहा, लेकिन सुबह और शाम के समय सर्दी का असर महसूस किया गया. प्रदेश के कई इलाकों में उत्तर-पश्चिमी ठंडी हवाएं चलने से रात के तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है. अधिकांश जिलों में न्यूनतम तापमान अब 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच चुका है, जिससे सर्दी ने दस्तक दे दी है.

