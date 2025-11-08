Zee Rajasthan
Rajasthan Weather Update: राजस्थान में ठंडी हवाओं ने बढ़ाई ठिठुरन! जानिए किन जिलों में सबसे ज्यादा ठंड

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में एक बार फिर मौसम ने करवट ले ली है. उत्तर भारत से एक्टिव पश्चिमी विक्षोभ का असर अब पूरी तरह समाप्त हो चुका है, जिसके बाद प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में आसमान साफ और धूप खिली नजर आई. शुक्रवार को प्रदेशभर में दिन का मौसम खुशनुमा रहा, लेकिन सुबह और शाम के समय सर्दी का असर महसूस किया गया. प्रदेश के कई इलाकों में उत्तर-पश्चिमी ठंडी हवाएं चलने से रात के तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है. अधिकांश जिलों में न्यूनतम तापमान अब 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच चुका है, जिससे सर्दी ने दस्तक दे दी है.
 

Published: Nov 08, 2025, 07:50 AM IST | Updated: Nov 08, 2025, 07:50 AM IST
Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम में हर रोज उठा-पटक का दौर जारी है. मौसम विभाग का कहना है कि अब प्रदेश में बारिश की संभावना लगभग समाप्त हो गई है. आगामी दिनों में तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिलेगी. कई जिलों में रात के समय कोहरा बनने की संभावना भी जताई गई है, जिससे दृश्यता में कमी आ सकती है. मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक नवंबर के दूसरे सप्ताह से सर्दी का असर तेजी से बढ़ेगा.
भारतीय मौसम विभाग की विस्तृत पूर्वानुमान रिपोर्ट के अनुसार, 8 से 20 नवंबर तक राजस्थान में मौसम शुष्क रहेगा. इस अवधि में प्रदेश के किसी भी हिस्से में वर्षा की संभावना नहीं है. विभाग ने बताया कि पहले सप्ताह में दक्षिणी और पूर्वी राजस्थान के जिलों जैसे कोटा, बांसवाड़ा, उदयपुर और झालावाड़ में अधिकतम तापमान सामान्य से 2-3 डिग्री तक कम रह सकता है. वहीं दूसरे सप्ताह में तापमान सामान्य के आसपास रहेगा.