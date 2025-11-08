राजस्थान में इस दिन से पड़ेगी कड़ाके की ठंड! जानें मौसम का ताजा अपडेट

Published: Nov 08, 2025, 05:58 PM IST | Updated: Nov 08, 2025, 05:58 PM IST
Rajasthan Weather
राजस्थान में आज 8 नवंबर का दिन मौसम के लिहाज से सामान्य से थोड़ा अलग रहा. सुबह हल्की धुंध और कोमल धूप के साथ दिन की शुरुआत हुई, जबकि दोपहर तक आसमान हल्का धुंधला नजर आया. जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा और बीकानेर जैसे प्रमुख शहरों में दोपहर 1 बजे तक तापमान लगभग 27 तक दर्ज किया गया.
प्रदेश में आज शनिवार की सुबह हल्के कोहरे और हल्की ठंड के साथ दिन की शुरुआत हुई. हवा में नमी बनी रही, जिससे वातावरण थोड़ा ठंडा महसूस हुआ. मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिमी राजस्थान में सुबह के समय दृश्यता कुछ स्थानों पर 1-2 किलोमीटर तक सीमित रही.