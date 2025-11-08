राजस्थान में इस दिन से पड़ेगी कड़ाके की ठंड! जानें मौसम का ताजा अपडेट

1/8

राजस्थान में आज 8 नवंबर का दिन मौसम के लिहाज से सामान्य से थोड़ा अलग रहा. सुबह हल्की धुंध और कोमल धूप के साथ दिन की शुरुआत हुई, जबकि दोपहर तक आसमान हल्का धुंधला नजर आया. जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा और बीकानेर जैसे प्रमुख शहरों में दोपहर 1 बजे तक तापमान लगभग 27 तक दर्ज किया गया.