राजस्थान के 20 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, येलो अलर्ट जारी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में एक बार फिर भारी बारिश देखने को मिल रही है. ऐसे में आज यानी 8 अक्टूबर को मौसम विभाग ने 20 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है. जानें मौसम की ताजा अपडेट. 
 

Published: Oct 08, 2025, 12:59 PM IST | Updated: Oct 08, 2025, 12:59 PM IST
मौसम विभाग का कहना है कि 8 अक्टूबर को प्रदेश को कोटा, झालावाड़, झुंझुनूं, नागौर, सीकर, अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर, सीकर, कोटा, उदयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, टोंक, बूंदी, बारां, चित्तौड़गढ़, जोधपुर और पाली के साथ कुल 20 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है.
अगर बीते दिन की बात करें तो राजस्थान के 12 जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की गई थी. इस दौरान अजमेर, जयपुर, अलवर, जोधपुर, करौली, सीकर, पिलानी, चुरू, नागौर, बीकानेर जिलों में हल्की बारिश हुई.