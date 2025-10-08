राजस्थान के 20 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, येलो अलर्ट जारी

1/7

मौसम विभाग का कहना है कि 8 अक्टूबर को प्रदेश को कोटा, झालावाड़, झुंझुनूं, नागौर, सीकर, अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर, सीकर, कोटा, उदयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, टोंक, बूंदी, बारां, चित्तौड़गढ़, जोधपुर और पाली के साथ कुल 20 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है.