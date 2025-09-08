राजस्थान में बारिश का दौर जारी, उदयपुर समेत इन जिलों में रेड-ऑरेंज अलर्ट

2/7

प्रदेश में आज यानी 8 सितंबर सोमवार को मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है. मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. बिगड़े मौसम को देखते हुए मौसम विभाग द्वारा उदयपुर, सिरोही, बाड़मेर, बालोतरा और जालोर जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है.