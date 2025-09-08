Zee Rajasthan
राजस्थान में बारिश का दौर जारी, उदयपुर समेत इन जिलों में रेड-ऑरेंज अलर्ट

Rajasthan Weather: राजस्थान में मानसून का दौर लगातार जारी है. मौसम विभाग ने मानसून को देखते हुए प्रदेश के कुछ जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Aman Singh
Published: Sep 08, 2025, 05:14 PM IST | Updated: Sep 08, 2025, 05:14 PM IST
राजस्थान में मानसून का दौर लगातार जारी है. इस समय प्रदेश में मानसून अपने चरम पर है. मौसम विभाग ने प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज 8 सितंबर को तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है.
प्रदेश में आज यानी 8 सितंबर सोमवार को मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है. मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. बिगड़े मौसम को देखते हुए मौसम विभाग द्वारा उदयपुर, सिरोही, बाड़मेर, बालोतरा और जालोर जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है.