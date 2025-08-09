Rajasthan Weather: राजस्थान वालों सावधान! राखी की मिठास में बारिश का ट्विस्ट, जानिए आपके जिले का हाल
Rajasthan Weather Update: राजस्थान समेत कई जिलों में 9 अगस्त को हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है. पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है, जबकि पश्चिमी भाग अपेक्षाकृत शुष्क रहेंगे.
Published: Aug 09, 2025, 05:41 IST | Updated: Aug 09, 2025, 05:41 IST
राखी पर बहनों को सफर में सतर्क रहने की सलाह
राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा सहित कई राज्यों में 9 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा. इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने के लिए सुबह-सवेरे ही घरों से निकलेंगी. लगातार हो रही बारिश के चलते हर किसी के मन में एक ही सवाल है कि क्या रक्षाबंधन के दिन मौसम साथ देगा?
जयपुर मौसम केंद्र की राहत भरी चेतावनी
मौसम विभाग ने इस चिंता को लेकर राहत की खबर दी है. जयपुर मौसम केंद्र के अनुसार, राजस्थान में बारिश की गतिविधियां कमजोर पड़ी हैं, लेकिन 9 अगस्त के आसपास यह फिर से सक्रिय हो सकती है. ऐसे में रक्षाबंधन के दिन बहनों को यात्रा में थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत होगी.