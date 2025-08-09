Rajasthan Weather: राजस्थान वालों सावधान! राखी की मिठास में बारिश का ट्विस्ट, जानिए आपके जिले का हाल

1/7

राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा सहित कई राज्यों में 9 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा. इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने के लिए सुबह-सवेरे ही घरों से निकलेंगी. लगातार हो रही बारिश के चलते हर किसी के मन में एक ही सवाल है कि क्या रक्षाबंधन के दिन मौसम साथ देगा?