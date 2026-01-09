Zee Rajasthan
घने कोहरे ने धीमी की राजस्थान की रफ्तार, डीग में बारिश के बाद बढ़ी ठिठुरन, 19 जिलों में अलर्ट जारी, पढ़ें वेदर अपडेट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में जनवरी 2026 की शुरुआत कड़ाके की ठंड, घने कोहरे और शीतलहर के साथ हुई है. मौसम विभाग (IMD) ने राज्य के कई हिस्सों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है.

Published: Jan 09, 2026, 05:54 AM IST | Updated: Jan 09, 2026, 05:54 AM IST
उत्तरी और पूर्वी राजस्थान में घना से अति घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे सड़क, रेल और हवाई यातायात पर ब्रेक लग गई है. सीकर, नागौर, जयपुर ग्रामीण, चूरू, अलवर, भरतपुर और झुंझुनूं जैसे जिलों में विजिबिलिटी कई जगहों पर 30 मीटर से भी कम दर्ज की गई. कोहरे की मोटी चादर ने सुबह-सुबह वाहनों की रफ्तार थाम दी, जिससे हादसों का खतरा बढ़ गया है.
हाल ही में डीग (भरतपुर) क्षेत्र में रिमझिम बारिश हुई, जो राज्य के ज्यादातर हिस्सों में शुष्क मौसम के बीच अपवाद रही. गुरुवार को भी यहां बूंदाबांदी दर्ज की गई, लेकिन बाकी राज्य में मौसम मुख्य रूप से सूखा रहा.