घने कोहरे ने धीमी की राजस्थान की रफ्तार, डीग में बारिश के बाद बढ़ी ठिठुरन, 19 जिलों में अलर्ट जारी, पढ़ें वेदर अपडेट

उत्तरी और पूर्वी राजस्थान में घना से अति घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे सड़क, रेल और हवाई यातायात पर ब्रेक लग गई है. सीकर, नागौर, जयपुर ग्रामीण, चूरू, अलवर, भरतपुर और झुंझुनूं जैसे जिलों में विजिबिलिटी कई जगहों पर 30 मीटर से भी कम दर्ज की गई. कोहरे की मोटी चादर ने सुबह-सुबह वाहनों की रफ्तार थाम दी, जिससे हादसों का खतरा बढ़ गया है.