राजस्थान में हाड़ कंपाने वाली ठंड से छूटी लोगों की धूजणी, बारिश के साथ कोहरे और शीतलहर से आमजन बेहाल!
Rajasthan Weather Update: राजस्थान में 9 जनवरी 2026 को दोपहर बाद मौसम ठंडा रहा. जैसलमेर में न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री दर्ज हुआ. शेखावाटी में हल्की बारिश, कई जिलों में कोहरा व शीतलहर चली. ठंडी हवाओं से दिन में भी सर्दी महसूस हुई.
Published: Jan 09, 2026, 12:11 PM IST | Updated: Jan 09, 2026, 12:11 PM IST
राजस्थान में शुक्रवार को दोपहर बाद मौसम का मिजाज ठंडा और सुस्त बना रहा. सुबह के बाद आसमान में बादलों की आवाजाही दिखी, जिससे धूप की तेज़ी कम रही. कई जिलों में ठंडी हवा चलने से लोगों को दिन में भी सर्दी का अहसास हुआ. खासकर उत्तरी और पूर्वी राजस्थान में मौसम अपेक्षाकृत ज्यादा ठंडा दर्ज किया गया.
मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार राज्य में न्यूनतम तापमान में गिरावट बनी हुई है. सबसे कम न्यूनतम तापमान जैसलमेर में 4.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. बीकानेर, नागौर, चूरू, सीकर और झुंझुनूं जैसे जिलों में भी रात और सुबह की ठंड का असर दिन तक महसूस किया गया. कई स्थानों पर शीतलहर जैसी स्थिति बनी रही.