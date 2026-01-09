राजस्थान में हाड़ कंपाने वाली ठंड से छूटी लोगों की धूजणी, बारिश के साथ कोहरे और शीतलहर से आमजन बेहाल!

1/7

राजस्थान में शुक्रवार को दोपहर बाद मौसम का मिजाज ठंडा और सुस्त बना रहा. सुबह के बाद आसमान में बादलों की आवाजाही दिखी, जिससे धूप की तेज़ी कम रही. कई जिलों में ठंडी हवा चलने से लोगों को दिन में भी सर्दी का अहसास हुआ. खासकर उत्तरी और पूर्वी राजस्थान में मौसम अपेक्षाकृत ज्यादा ठंडा दर्ज किया गया.