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Rajasthan Weather Update: अगले 3 दिन धूलभरी आंधी और लू का टॉर्चर, इस तारीख से फिर शुरू होगा झमाझम बारिश का सिलसिला

Edited bySandhya YadavReported byZee Rajasthan Web Team
Published: Jun 09, 2026, 06:14 AM|Updated: Jun 09, 2026, 06:14 AM

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में अगले 2-3 दिन मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है. सीमावर्ती इलाकों में तापमान 44-46°C तक पहुंच सकता है और हीटवेव चल सकती है. IMD के अनुसार 11 जून से नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आंधी-बारिश की गतिविधियां फिर बढ़ सकती हैं.
 

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Rajasthan Weather Update: राजस्थान में अगले 2-3 दिन मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है. सीमावर्ती इलाकों में तापमान 44-46°C तक पहुंच सकता है और हीटवेव चल सकती है. IMD के अनुसार 11 जून से नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आंधी-बारिश की गतिविधियां फिर बढ़ सकती हैं.
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मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर द्वारा 8 जून को 1:33 PM बजे जारी अपडेट के अनुसार, आने वाले दिनों में पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में गर्मी का प्रभाव बढ़ सकता है. वहीं 11 जून के बाद एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम में फिर बदलाव आने की संभावना जताई गई है.
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मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में सोमवार को बादलों की आवाजाही बनी रही. कई स्थानों पर मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश की गतिविधियां दर्ज की गईं. हालांकि यह गतिविधियां व्यापक स्तर पर नहीं थीं, लेकिन स्थानीय मौसम पर इनका असर देखने को मिला. विशेषज्ञों का मानना है कि वर्तमान समय में मानसून पूर्व की मौसमी परिस्थितियों के कारण कुछ क्षेत्रों में छिटपुट बारिश और बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है.
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जोधपुर और बीकानेर संभाग के ज्यादातर जिलों में अगले 2 से 3 दिनों तक मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने की संभावना है. बारिश की गतिविधियां कम रहने से दिन के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है.
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विशेष रूप से पश्चिमी और सीमावर्ती इलाकों में गर्मी का असर अधिक देखने को मिल सकता है. मौसम विभाग के अनुसार 9 जून से 11 जून के बीच कई सीमावर्ती क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है.
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उच्च तापमान के कारण कुछ स्थानों पर हीटवेव यानी लू चलने की संभावना भी व्यक्त की गई है. इसके साथ ही 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज धूलभरी हवाएं चल सकती हैं.
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ऐसी परिस्थितियों में स्वास्थ्य विशेषज्ञों द्वारा लोगों को दोपहर के समय अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचने, पर्याप्त मात्रा में पानी पीने और धूप से बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी जाती है. बुजुर्गों, बच्चों और पहले से बीमार लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है.
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मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है. इसके प्रभाव से 11 जून से राजस्थान के कुछ हिस्सों में आंधी और बारिश की गतिविधियों में फिर से बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावना है. हालांकि फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि इसका प्रभाव किन-किन जिलों में अधिक रहेगा, लेकिन मौसम विशेषज्ञ लगातार परिस्थितियों पर नजर बनाए हुए हैं. आगामी दिनों में विभाग की ओर से और विस्तृत पूर्वानुमान जारी किया जा सकता है.
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गर्मी और संभावित हीटवेव को देखते हुए किसानों को खेतों में कार्य करते समय सावधानी बरतनी चाहिए. वहीं आम नागरिकों को मौसम विभाग द्वारा जारी अपडेट पर नजर बनाए रखने की सलाह दी गई है. 11 जून के बाद मौसम में बदलाव के चलते कई क्षेत्रों में आंधी और बारिश की स्थिति बन सकती है.
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फिलहाल राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में मौसम अपेक्षाकृत शुष्क बना हुआ है और पश्चिमी क्षेत्रों में तापमान बढ़ने की संभावना है. 9 से 11 जून के बीच सीमावर्ती इलाकों में तेज गर्मी, हीटवेव और धूलभरी हवाएं लोगों की परेशानी बढ़ा सकती हैं. वहीं 11 जून से सक्रिय होने वाला नया पश्चिमी विक्षोभ राज्य के कुछ भागों में फिर से आंधी और बारिश की गतिविधियां बढ़ा सकता है.
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