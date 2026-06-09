/Rajasthan Weather Update: अगले 3 दिन धूलभरी आंधी और लू का टॉर्चर, इस तारीख से फिर शुरू होगा झमाझम बारिश का सिलसिला

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में अगले 2-3 दिन मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है. सीमावर्ती इलाकों में तापमान 44-46°C तक पहुंच सकता है और हीटवेव चल सकती है. IMD के अनुसार 11 जून से नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आंधी-बारिश की गतिविधियां फिर बढ़ सकती हैं.

