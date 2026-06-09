/राजस्थान में 3 दिन भीषण गर्मी और लू का अलर्ट, इस दिन से फिर झमाझम बरसेंगे बादल

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में आंधी-बारिश के बाद एक बार फिर से तेज गर्मी और लू देखने को मिल रहा है. ऐसे में 8-11 जून को सीमावर्ती क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 44-46 डिग्री दर्ज किया जाएगा. जानें मौसम का ताजा अपडेट.
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मौसम विभाग के अनुसार, राज्य के अधिकांश भागों में आंधी बारिश की गतिविधियों में अब खत्म हो गई हैं. हालांकि, पूर्वी राजस्थान में कहीं-कहीं मेघगर्जन और हल्की बारिश होने के आसार हैं.
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पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर बीकानेर संभाग के ज्यादातर इलाकों में आने वाले 2-3 दिन मौसम शुष्क रहने और तापमान में 2-3 डिग्री से बढ़ोतरी होने की संभावना है.
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पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर बीकानेर संभाग के ज्यादातर इलाकों में आने वाले 2-3 दिन मौसम शुष्क रहने और तापमान में 2-3 डिग्री से बढ़ोतरी होने की संभावना है.
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वहीं, इसके बाद एक और नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से राज्य के कुछ इलाकों में 11 जून से दोबारा आंधी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने के आसार हैं.
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मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में भीषण गर्मी और लू का असर बना हुआ है. मौसम विभाग के अनुसार, श्रीगंगानगर, जैसलमेर और फलोदी क्षेत्र में गर्म हवाएं चलने और तापमान 42 से 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है.
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वहीं, राजधानी जयपुर में अधिकतम तापमान 42-43 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है. दिन में तेज धूप रहेगी, लेकिन शाम के समय मौसम में बदलाव देखा जा सकता है.
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मौसम विभाग का कहना है कि 9 जून को राजस्थान में गर्मी का असर बरकरार रहेगा, लेकिन पूर्वी जिलों में मौसम बदलने से कुछ राहत मिल सकती है.