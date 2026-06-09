/राजस्थान में 3 दिन भीषण गर्मी और लू का अलर्ट, इस दिन से फिर झमाझम बरसेंगे बादल

Published: Jun 09, 2026, 12:59 PM | Updated: Jun 09, 2026, 12:59 PM

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में आंधी-बारिश के बाद एक बार फिर से तेज गर्मी और लू देखने को मिल रहा है. ऐसे में 8-11 जून को सीमावर्ती क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 44-46 डिग्री दर्ज किया जाएगा. जानें मौसम का ताजा अपडेट.

