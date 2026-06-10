/राजस्थान में भीषण गर्मी और लू के बीच होगी नए पश्चिमी विक्षोभ की एंट्री, तेज आंधी-तूफान के साथ होगी बारिश

प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है. इस दौरान पूर्वी राजस्थान में पिलानी सबसे गर्म रहा. वहीं पश्चिमी राजस्थान के श्रीगंगानगर सबसे ज्यादा तप रहा है. वहीं, मौसम विभाग ने कहा है कि 11 जून से मौसम फिर से बदल सकता है, जिसके चलते आंधी-बारिश देखने को मिल सकती है.

