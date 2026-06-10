/राजस्थान में भीषण गर्मी और लू के बीच होगी नए पश्चिमी विक्षोभ की एंट्री, तेज आंधी-तूफान के साथ होगी बारिश

प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है. इस दौरान पूर्वी राजस्थान में पिलानी सबसे गर्म रहा. वहीं पश्चिमी राजस्थान के श्रीगंगानगर सबसे ज्यादा तप रहा है. वहीं, मौसम विभाग ने कहा है कि 11 जून से मौसम फिर से बदल सकता है, जिसके चलते आंधी-बारिश देखने को मिल सकती है.
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Rajasthan Weather Update
राजस्थान में भीषण गर्मी, लू और बढ़ते तापमान का प्रकोप देखने को मिल रहा है. ऐसे में पूर्वी राजस्थान में पिलानी और पश्चिमी राजस्थान में श्रीगंगानगर सबसे गर्म शहर रहा. वहीं, श्रीगंगानगर में तापमान 46.4°C पहुंच गया है.
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इसके अलावा चूरू में 44.6°C और पिलानी में 44.5°C अधिकतम तापमान दर्ज हुआ. राजधानी जयपुर में पारा 41.8°C रहा. फलोदी 43.8°C, जैसलमेर और बीकानेर 43.6°C इतना तापमान दर्ज हुआ. वहीं, पश्चिमी राजस्थान में हीटवेव जैसे हालात बरकरार है.
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इधर, मौसम विभाग का कहना है कि 11 जून से नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम बदल सकता है. इस दौरान कई जिलों में आंधी और बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है.
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मौसम विभाग के मुतबाकि, 11 जून से राजस्थान का मौसम बदलेगा. ऐसे में आंधी-बारिश की गतिविधियां बढ़ने के आसार हैं. आज यानी 10 जून को पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग में मौसम शुष्क रहने की संभावना है. ऐसे में यहां का अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है.
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इसके अलावा कुछ इलाकों में हीटवेव और 20 से 30 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से धूलभरी हवाएं चलने के आसार हैं. नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से 11 जून से मौसम में बदलेगा, जिसके चलते 11 से 14 जून के बीच बीकानेर, जयपुर, अजमेर और भरतपुर संभाग के कुछ क्षेत्रों में तापमान गिर सकता है.
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इसके अलावा 11 से 14 जून के बीच 50-60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने के आसार हैं. साथ ही कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश की भी संभावना है.
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मौसम विभाग के मुताबिक 11 जून के बाद सक्रिय होने वाला पश्चिमी विक्षोभ राज्य के बड़े हिस्से में राहत मिल सकती है. ऐसे में विभाग ने आंधी और ओलावृष्टि की वजह से किसानों और आमजन को सतर्क रहने की सलाह दी है.