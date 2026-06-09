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हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, भरतपुर समेत 9 जिलों में होगी झमाझम बारिश, IMD ने जारी किया येलो अलर्ट

Edited byAman SinghReported byAman Singh
Published: Jun 09, 2026, 04:43 PM|Updated: Jun 09, 2026, 04:43 PM

Rajasthan Weather: राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से बारिश का दौर जारी है. पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के पूर्वी भाग में कहीं-कहीं पर हल्की बारिश दर्ज की गई तथा पश्चिमी भाग मुख्यत: शुष्क रहा. मौसम विभाग ने आज राज्य के कुछ जिलों में बारिश और तेज आंधी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है.

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राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से बारिश का दौर जारी है. फिलहाल अभी मौसम में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है. मौसम विभाग ने आज राज्य के कुछ जिलों में बारिश और तेज आंधी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है.
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पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के पूर्वी भाग में कहीं-कहीं पर हल्की बारिश दर्ज की गई तथा पश्चिमी भाग मुख्यत: शुष्क रहा. राज्य के पश्चिमी भाग में 1-2 स्थानों पर उष्ण लहर व गर्म रात्रि दर्ज की गई. पिछले 24 घंटों में राज्य के अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान में 2-3 डिग्री बढ़ोतरी दर्ज हुई है.
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सर्वाधिक अधिकतम तापमान 45.6 डिग्री सेल्सियस श्रीगंगानगर में तथा सर्वाधिक न्यूनतम तापमान 35.3 डिग्री सेल्सियस संगरिया हनुमानगढ़ तथा निम्नतम न्यूनतम तापमान 22.7 डिग्री सेल्सियस सिरोही में दर्ज किया गया.
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आगामी दिनों में पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर-बीकानेर संभाग के ज्यादातर इलाकों में आगामी दो दिन मौसम मुख्यतः शुष्क रहने तथा अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री दर्ज होने की संभावना है. इसके साथ ही कुछ स्थानों पर हीट वेव चलने व तेज धूल भरी हवाएं (20-30 KMPH) चलने की प्रबल संभावना है.
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एक और नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से राज्य के कुछ भागों में 11 जून से पुनः आंधी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावना है. 11 से 14 जून के दौरान बीकानेर, जयपुर, अजमेर, भरतपुर संभाग के कुछ भागों में तेज मेघ गर्जन के साथ आंधी, (50-60 KMPH) व कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है.
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वहीं आज मौसम विभाग ने प्रदेश के कुछ जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है. जिसमें हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, कोटपूतली बहरोड़, अलवर, भरतपुर, डीग, धौलपुर तथा खैरथल-तिजारा जिले में शामिल हैं. इसके साथ ही कहीं-कहीं पर हल्के से मध्यम मेघगर्जन और गरज-चमक के साथ अचानक तेज हवाएं (30-40 KMPH) तथा हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है.
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