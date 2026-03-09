राजस्थान में बस कुछ देर में पलटने वाला है मौसम! अगले 48 घंटे भारी गर्मी का टॉर्चर, IMD ने जारी की हीटवेव चेतावनी

1/9

मौसम केंद्र जयपुर ने अगले 48 घंटों (9-10 मार्च) में दक्षिण-पश्चिमी और पश्चिमी राजस्थान के जिलों में हीटवेव की स्थिति बनने की चेतावनी जारी की है. अधिकतम तापमान 40-41 डिग्री या इससे अधिक दर्ज होने की संभावना है, जो सामान्य से 8-11 डिग्री तक ऊपर रहेगा. यह स्थिति लोगों के लिए असहज और स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकती है, खासकर बुजुर्गों, बच्चों और बाहर काम करने वालों के लिए.