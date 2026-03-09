Zee Rajasthan
राजस्थान में बस कुछ देर में पलटने वाला है मौसम! अगले 48 घंटे भारी गर्मी का टॉर्चर, IMD ने जारी की हीटवेव चेतावनी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मार्च की शुरुआत में ही गर्मी ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, पश्चिमी गर्म हवाओं के प्रभाव से राज्य के कई हिस्सों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है. 

Published:Mar 09, 2026, 05:56 AM IST | Updated:Mar 09, 2026, 05:56 AM IST
मौसम केंद्र जयपुर ने अगले 48 घंटों (9-10 मार्च) में दक्षिण-पश्चिमी और पश्चिमी राजस्थान के जिलों में हीटवेव की स्थिति बनने की चेतावनी जारी की है. अधिकतम तापमान 40-41 डिग्री या इससे अधिक दर्ज होने की संभावना है, जो सामान्य से 8-11 डिग्री तक ऊपर रहेगा. यह स्थिति लोगों के लिए असहज और स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकती है, खासकर बुजुर्गों, बच्चों और बाहर काम करने वालों के लिए.
IMD के अनुसार, राज्य के दक्षिण-पश्चिमी भागों जैसे बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, फलोदी, जालोर और आसपास के इलाकों में हीटवेव की चपेट सबसे ज्यादा रहेगी.