राजस्थान में गर्मी के बीच 11 मार्च को बदल सकता है मौसम, एक्टिव होगा नया पश्चिमी विक्षोभ

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मार्च की शुरुआत में ही गर्मी के तीखे तेवर दिखने लगे हैं. ऐसे में उदयपुर में गर्मी का असर बढ़ने से अरावली की पहाड़ियो में आग लग गई. मौसम विभाग का कहना है कि नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से पारा गिर सकता है.