राजस्थान में गर्मी के बीच 11 मार्च को बदल सकता है मौसम, एक्टिव होगा नया पश्चिमी विक्षोभ
Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मार्च की शुरुआत में ही गर्मी के तीखे तेवर दिखने लगे हैं. ऐसे में उदयपुर में गर्मी का असर बढ़ने से अरावली की पहाड़ियो में आग लग गई. मौसम विभाग का कहना है कि नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से पारा गिर सकता है.
Published:Mar 09, 2026, 08:43 PM IST | Updated:Mar 09, 2026, 08:43 PM IST
राजस्थान में गर्मी ने मार्च की शुरुआत में ही तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं. मौसम विभाग के मुताबिक, राज्य के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान 35 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है, जो सामान्य से 4 से 9 डिग्री तक ज्यादा है.
अगले एक सप्ताह तक मौसम शुष्क रहने और तापमान में 2 से 3 डिग्री और बढ़ोतरी की संभावना है. दक्षिण और दक्षिण-पश्चिमी जिलों में 10 और 11 मार्च को कहीं-कहीं हीटवेव चलने के आसार हैं.