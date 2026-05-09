/राजस्थान में फिर बदला मौसम का मिजाज! 5 जिलों में तेज बारिश और धूलभरी आंधी का अलर्ट

Published: May 09, 2026, 05:21 PM | Updated: May 09, 2026, 05:21 PM

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में 9 मई 2026 की शाम मौसम बदला. भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और कोटा में मेघगर्जन, 30-40 किमी रफ्तार की तेज हवाएं, धूलभरी आंधी और हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है.