/राजस्थान में फिर बदला मौसम का मिजाज! 5 जिलों में तेज बारिश और धूलभरी आंधी का अलर्ट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में 9 मई 2026 की शाम मौसम बदला. भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और कोटा में मेघगर्जन, 30-40 किमी रफ्तार की तेज हवाएं, धूलभरी आंधी और हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है.
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राजस्थान में शनिवार शाम के बाद मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है. मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर की ओर से 9 मई 2026 की शाम 4:37 बजे जारी तात्कालिक चेतावनी के अनुसार प्रदेश के कई जिलों में अगले तीन घंटे के दौरान मौसम खराब रहने की संभावना जताई गई है. खासतौर पर दक्षिण-पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में तेज हवाओं, मेघगर्जन और हल्की से मध्यम बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है.
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मौसम विभाग के मुताबिक भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और कोटा जिलों में कहीं-कहीं मेघगर्जन के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं. इन इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान है. साथ ही धूलभरी आंधी और हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिल सकती हैं. शाम ढलने के बाद मौसम में अचानक बदलाव होने से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिलने की संभावना है.
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मौसम विभाग ने इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है. विभाग का कहना है कि खराब मौसम के दौरान दृश्यता कम हो सकती है, जिससे सड़क पर वाहन चलाने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. खासतौर पर हाईवे और खुले इलाकों में तेज हवा और धूलभरी आंधी का असर ज्यादा देखने को मिल सकता है.
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विभाग ने लोगों से अपील की है कि मेघगर्जन के दौरान पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचें और सुरक्षित स्थान पर ही रुकें. साथ ही वाहन चालकों को भी विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है. मौसम विभाग का मानना है कि देर शाम और रात के समय कुछ इलाकों में अचानक तेज बारिश और गरज-चमक की गतिविधियां बढ़ सकती हैं.
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प्रदेश के बाकी जिलों की बात करें तो फिलहाल वहां किसी बड़े मौसम अलर्ट की चेतावनी जारी नहीं की गई है. जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, अलवर, भरतपुर, नागौर, जैसलमेर और बाड़मेर समेत अधिकतर जिलों में मौसम सामान्य बना हुआ है. हालांकि कुछ जगहों पर हल्के बादल छाए रहने और गर्म हवाओं का असर जारी रह सकता है.
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मौसम विभाग के नक्शे के अनुसार जिन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है, वहां मौसम सबसे ज्यादा सक्रिय रहने की संभावना है. वहीं बाकी जिलों में फिलहाल कोई ऑरेंज अलर्ट या रेड अलर्ट जारी नहीं किया गया है. विभाग लगातार मौसम पर नजर बनाए हुए है और जरूरत पड़ने पर आगे नई चेतावनी जारी की जा सकती है.
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राजस्थान में मई महीने की तेज गर्मी के बीच शाम के समय हो रहे इस मौसम बदलाव से लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिल सकती है. हालांकि तेज हवाओं और आंधी के कारण कई इलाकों में परेशानी भी बढ़ सकती है. ऐसे में मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने और जरूरी सावधानियां बरतने की सलाह दी गई है.