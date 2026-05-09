/राजस्थान में आंधी-बारिश के साथ लू और धूलभरी हवाओं की चेतावनी, अलर्ट जारी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में इन दिनों आंधी के साथ बारिश दर्ज की जा रही है. साथ ही कुछ इलाकों में हीटवेव देखने को मिल रही है. ऐसे में मौसम विभाग के आज यानी 9 मई के लिए भी कुछ इलाकों में बादल गरजने के साथ बारिश की अलर्ट जारी किया है.
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मौसम विभाग के अनुसार, आज यानी 9 मई कोटा और उदयपुर संभाग में कहीं-कहीं बादल गरजने के साथ आंधी-बारिश हो सकती है. वहीं, बाकी इलाकों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है.
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मौसम विभाग का कहना है कि एक नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से 11-12 मई को बीकानेर संभाग, शेखावाटी क्षेत्र और जयपुर, भरतपुर संभाग के उत्तरी भागों में कहीं-कहीं आंधी और हल्की बारिश हो सकती है. बाकी शेष अधिकांश भागों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है.
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राज्य के अधिकांश भागों में आगामी दिनों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 2-3 डिग्री बढ़ोतरी होगी. वहीं, पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में आगामी 5-6 दिन हीटवेव और ऊष्णरात्रि दर्ज होने के आसार हैं.
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जोधपुर संभाग और आसपास के क्षेत्र में आज से आने वाले 3-4 दिन तेज धूल भरी हवाएं और लू चल सकती है. साथ ही अधिकतम तापमान 45 डिग्री के करीब दर्ज होने के साथ हीटवेव का दौर जारी रह सकता है.
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मौसम विभाग का कहना है कि जोधपुर और बीकानेर संभाग के आसपास क्षेत्रों के लिए आने वाले 48 घंटों में भीषण लू चलने का यलो अलर्ट जारी किया गया है.
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वहीं, पूर्वी राजस्थान में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. पूर्वी राजस्थान के जिलों करौली, भरतपुर, डीग, अलवर और धौलपुर में सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ के असर से मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है.
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साथ ही नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से 11 से 13 मई के बीच पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में फिर से धूलभरी आंधी और गरज-चमक के साथ बारिश के आसार हैं.