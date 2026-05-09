/राजस्थान में आंधी-बारिश के साथ लू और धूलभरी हवाओं की चेतावनी, अलर्ट जारी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में इन दिनों आंधी के साथ बारिश दर्ज की जा रही है. साथ ही कुछ इलाकों में हीटवेव देखने को मिल रही है. ऐसे में मौसम विभाग के आज यानी 9 मई के लिए भी कुछ इलाकों में बादल गरजने के साथ बारिश की अलर्ट जारी किया है.

