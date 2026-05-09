/राजस्थान में मौसम का तगड़ा U-टर्न, जयपुर-अजमेर सहित 9 जिलों में 'येलो अलर्ट', धूल भरी आंधी और बारिश की चेतावनी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम ने करवट बदली है. जयपुर और अजमेर संभाग सहित 9 जिलों में 'येलो अलर्ट' जारी किया गया है. 40 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी और गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है. भीषण गर्मी से मिलेगी राहत, लेकिन धूल भरी आंधी को लेकर सावधान रहें.

