/राजस्थान में मौसम का तगड़ा U-टर्न, जयपुर-अजमेर सहित 9 जिलों में 'येलो अलर्ट', धूल भरी आंधी और बारिश की चेतावनी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम ने करवट बदली है. जयपुर और अजमेर संभाग सहित 9 जिलों में 'येलो अलर्ट' जारी किया गया है. 40 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी और गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है. भीषण गर्मी से मिलेगी राहत, लेकिन धूल भरी आंधी को लेकर सावधान रहें.
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Rajasthan Weather Update: राजस्थान के कई हिस्सों में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है. मौसम विज्ञान केंद्र, जयपुर द्वारा जारी ताजा 'नाउकास्ट' चेतावनी के अनुसार, प्रदेश के पूर्वी और मध्य भागों में आगामी कुछ घंटों के दौरान मौसम का मिजाज बिगड़ सकता है. विभाग ने जयपुर और अजमेर संभाग सहित कुल 9 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है.
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मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, जयपुर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी, कोटा तथा बारां जिलों में कहीं-कहीं हल्के से मध्यम दर्जे का मेघगर्जन (गरज-चमक) होने की प्रबल संभावना है. इस दौरान इन क्षेत्रों में 30-40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अचानक तेज हवाएं चल सकती हैं. धूल भरी आंधी और बादलों की आवाजाही से तापमान में मामूली गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिससे भीषण गर्मी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है.
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इन क्षेत्रों में कहीं-कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की मेघगर्जन और गरज-चमक के साथ अचानक तेज हवाएं चलने का अनुमान है. विभाग के मुताबिक, इन हवाओं की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है.
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आमजन को सलाह दी गई है कि मेघगर्जन या बिजली कड़कने के समय पेड़ों के नीचे शरण न लें. खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों या पक्के मकानों के भीतर रहें. तेज हवाओं के चलते कच्ची दीवारों और कमजोर ढांचों से दूर रहें.
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पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, फलोदी और बीकानेर में गर्मी लगातार प्रचंड रूप दिखा रही है. जैसलमेर में अधिकतम तापमान 45.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस सीजन का अब तक का सबसे गर्म दिन माना जा रहा है. वहीं बाड़मेर में तापमान 44.6 डिग्री और फलोदी में करीब 43.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है.
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मौसम विभाग ने जोधपुर और बीकानेर संभाग के सीमावर्ती इलाकों के लिए ‘येलो अलर्ट’ जारी किया है. विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों में इन क्षेत्रों में तेज लू चलने की आशंका है. दोपहर के समय 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गर्म और धूलभरी हवाएं चल सकती हैं.
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मौसम केंद्र जयपुर के मुताबिक 10 मई से एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर-पश्चिम भारत में असर दिखा सकता है. इसके प्रभाव से 11 से 13 मई के बीच पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में धूलभरी आंधी, गरज-चमक और हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है. हालांकि पश्चिमी राजस्थान के जिलों में गर्मी से राहत मिलने के आसार फिलहाल नहीं हैं और वहां 13 मई तक हीटवेव जारी रह सकती है.
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मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि मेघगर्जन के दौरान पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचें और सुरक्षित स्थानों पर रहें. वहीं स्वास्थ्य विभाग ने भी दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक अनावश्यक रूप से बाहर न निकलने और ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थ लेने की अपील की है.