Zee Rajasthan
mobile app

राजस्थान में सर्दी का कहर जारी! नए पश्चिमी विक्षोभ से इन इलाकों में बरसे मेघ

Rajasthan Weather: राजस्थान में सर्दी का असर अब तेज हो रहा है. कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के कारण जयपुर संभाग के कुछ इलाकों में हल्की बारिश दर्ज की गई है, जबकि राज्य के कई हिस्सों में घना कोहरा और शीतदिन की स्थिति बनी हुई है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Aman Singh
Published: Jan 09, 2026, 05:18 PM IST | Updated: Jan 09, 2026, 05:18 PM IST
1/7

Rajasthan Weather

Rajasthan Weather1/7
राजस्थान में सर्दी का असर अब तेज हो रहा है. कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के कारण जयपुर संभाग के कुछ इलाकों में हल्की बारिश दर्ज की गई है, जबकि राज्य के कई हिस्सों में घना कोहरा और शीतदिन की स्थिति बनी हुई है. क्या आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ेगी.
2/7

Rajasthan Weather

Rajasthan Weather2/7
राजस्थान में सर्दी का असर लगातार बना हुआ है. एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पिछले 24 घंटों में जयपुर संभाग के कुछ इलाकों में हल्की बारिश दर्ज की गई है. पिलानी और झुंझुनू में 4.2 मिमी वर्षा रिकॉर्ड की गई. अब प्रदेश में मौसम मुख्यत शुष्क रहेगा, लेकिन शीतलहर से अभी राहत नहीं मिलेगी.