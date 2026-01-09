राजस्थान में सर्दी का कहर जारी! नए पश्चिमी विक्षोभ से इन इलाकों में बरसे मेघ
Rajasthan Weather: राजस्थान में सर्दी का असर अब तेज हो रहा है. कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के कारण जयपुर संभाग के कुछ इलाकों में हल्की बारिश दर्ज की गई है, जबकि राज्य के कई हिस्सों में घना कोहरा और शीतदिन की स्थिति बनी हुई है.
Published: Jan 09, 2026, 05:18 PM IST | Updated: Jan 09, 2026, 05:18 PM IST
Rajasthan Weather
Rajasthan Weather
