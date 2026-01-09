राजस्थान में सर्दी का कहर जारी! नए पश्चिमी विक्षोभ से इन इलाकों में बरसे मेघ

2/7

राजस्थान में सर्दी का असर लगातार बना हुआ है. एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पिछले 24 घंटों में जयपुर संभाग के कुछ इलाकों में हल्की बारिश दर्ज की गई है. पिलानी और झुंझुनू में 4.2 मिमी वर्षा रिकॉर्ड की गई. अब प्रदेश में मौसम मुख्यत शुष्क रहेगा, लेकिन शीतलहर से अभी राहत नहीं मिलेगी.