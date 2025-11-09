राजस्थान में शुरू हुई शीतलहर, अगले 4 दिन पारा गिरने की चेतावनी! पढ़ें वेदर अपडेट

1/7

राजस्थान में 9 नवंबर की दोपहर के बाद मौसम में दिलचस्प बदलाव देखने को मिले. सुबह से लेकर दोपहर तक प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में तेज धूप रही. जयपुर, अजमेर, जोधपुर और उदयपुर में तापमान दोपहर के समय 28 से 29 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. हल्की गर्माहट ने लोगों को हल्की राहत दी.