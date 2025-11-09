Zee Rajasthan
राजस्थान में शुरू हुई शीतलहर, अगले 4 दिन पारा गिरने की चेतावनी! पढ़ें वेदर अपडेट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में 9 नवंबर को दिनभर धूप और हल्की गर्मी रही, दोपहर बाद ठंडी हवाओं ने मौसम बदल दिया. वायु गुणवत्ता कई शहरों में खराब रही. रात तक तापमान गिरा और ठंडक बढ़ी. कुछ इलाकों में देर रात कोहरा छाने की संभावना जताई गई है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Nov 09, 2025, 12:27 PM IST | Updated: Nov 09, 2025, 12:27 PM IST
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में 9 नवंबर की दोपहर के बाद मौसम में दिलचस्प बदलाव देखने को मिले. सुबह से लेकर दोपहर तक प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में तेज धूप रही. जयपुर, अजमेर, जोधपुर और उदयपुर में तापमान दोपहर के समय 28 से 29 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. हल्की गर्माहट ने लोगों को हल्की राहत दी.
Rajasthan Weather Update

मौसम विभाग के अनुसार आज बारिश की कोई संभावना नहीं है. पूरे प्रदेश में आसमान साफ है और बादलों की आवाजाही बहुत कम रही. पश्चिमी विक्षोभ का कोई प्रभाव नहीं दिखने से फिलहाल अगले 24 घंटे सूखे रहने की संभावना है.