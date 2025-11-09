राजस्थान में सर्दी की एंट्री! कई जिलों में शीतलहर के आसार, जानें मौसम का अपडेट

Published: Nov 09, 2025, 05:39 PM IST | Updated: Nov 09, 2025, 05:39 PM IST
1/7
Rajasthan Weather
1/7
राजस्थान में आज 9 नवंबर को प्रदेश में अब मौसम विभाग के अलर्ट का असर दिखने लगा है. मौसम विभाग के अनुसार, इस बार सर्दी हर बार से ज्यादा रहेगी, लेकिन अभी तक मौसम सामान्य बना हुआ था. अब ठंड बढ़ने लगी है.
2/7
Rajasthan Weather
2/7
उत्तरी ठंडी हवाओं के असर से तापमान में गिरावट के साथ ठिठुरन भी बढ़ी है. अभी कुछ दिन मौसम तो शुष्क रहेगा, लेकिन तापमान में गिरावट के साथ ठंड भी बढ़ेगी. आगामी 24 घंटों में जयपुर और अजमेर संभाग में कहीं-कहीं शीतलहर चलने की संभावना है.