राजस्थान में सर्दी की एंट्री! कई जिलों में शीतलहर के आसार, जानें मौसम का अपडेट

उत्तरी ठंडी हवाओं के असर से तापमान में गिरावट के साथ ठिठुरन भी बढ़ी है. अभी कुछ दिन मौसम तो शुष्क रहेगा, लेकिन तापमान में गिरावट के साथ ठंड भी बढ़ेगी. आगामी 24 घंटों में जयपुर और अजमेर संभाग में कहीं-कहीं शीतलहर चलने की संभावना है.