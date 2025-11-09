Zee Rajasthan
राजस्थान में सर्दी की एंट्री! कई जिलों में शीतलहर के आसार, जानें मौसम का अपडेट

Rajasthan Weather: राजस्थान में आज 9 नवंबर को उत्तरी ठंडी हवाओं के असर से तापमान में गिरावट के साथ ठिठुरन भी बढ़ी है. अभी कुछ दिन मौसम तो शुष्क रहेगा, लेकिन तापमान में गिरावट के साथ ठंड भी बढ़ेगी.

Published: Nov 09, 2025, 05:39 PM IST
राजस्थान में आज 9 नवंबर को प्रदेश में अब मौसम विभाग के अलर्ट का असर दिखने लगा है. मौसम विभाग के अनुसार, इस बार सर्दी हर बार से ज्यादा रहेगी, लेकिन अभी तक मौसम सामान्य बना हुआ था. अब ठंड बढ़ने लगी है.
उत्तरी ठंडी हवाओं के असर से तापमान में गिरावट के साथ ठिठुरन भी बढ़ी है. अभी कुछ दिन मौसम तो शुष्क रहेगा, लेकिन तापमान में गिरावट के साथ ठंड भी बढ़ेगी. आगामी 24 घंटों में जयपुर और अजमेर संभाग में कहीं-कहीं शीतलहर चलने की संभावना है.