राजस्थान में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट, इन बड़े शहरों में चेतावनी जारी, पढ़ें वेदर अपडेट

Published: Oct 09, 2025, 05:44 AM IST | Updated: Oct 09, 2025, 05:44 AM IST
Rajasthan Weather Update
मौसम विभाग ने बीते 8 अक्टूबर को भी 20 जिलों के लिए भारी से अति भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया था, जिसमें जयपुर, जोधपुर, पाली, चित्तौड़गढ़, सीकर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, बारां, कोटा, उदयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, झालावाड़, झुंझुनूं, नागौर, अजमेर और भीलवाड़ा शामिल हैं.
विभाग के अनुसार, पूर्वी पाकिस्तान की ओर से एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ उत्तर-पश्चिम भारत की ओर बढ़ रहा है, जिससे वातावरण में नमी बढ़ी है. इसकी वजह से राज्य में पिछले दो दिनों से लगातार बारिश हो रही है.