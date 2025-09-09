राजस्थान में मानसून सक्रिय, इन जिलों में IMD ने जारी किया रेड-ऑरेंज अलर्ट

2/7

प्रदेश में 9 सितंबर मंगलवार को भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है. मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. खासकर बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, सिरोही और उदयपुर जिले में भारी बारिश की संभावना अधिक है.