राजस्थान में मानसून सक्रिय, इन जिलों में IMD ने जारी किया रेड-ऑरेंज अलर्ट

Rajasthan Weather: राजस्थान में मानसून पूरी तरह से सक्रीय है. मानसून को देखते हुए प्रदेश के कुछ जिलों में आज 9 सितंबर को भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Aman Singh
Published: Sep 09, 2025, 04:33 PM IST | Updated: Sep 09, 2025, 04:33 PM IST
राजस्थान में मानसून पूरी तरह से सक्रीय है. मानसून को देखते हुए प्रदेश के कुछ जिलों में आज 9 सितंबर को भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है. मौसम विभाग ने कुछ जिलों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.
प्रदेश में 9 सितंबर मंगलवार को भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है. मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. खासकर बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, सिरोही और उदयपुर जिले में भारी बारिश की संभावना अधिक है.