Photos: अब तक राजस्थान के इन इलाकों में हुई भयंकर आंधी-तूफान के साथ बारिश, गिरे मोटे-मोटे ओले

मौसम विभाग ने राजस्थान के कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है. जैसलमेर, बीकानेर, बूंदी, अलवर, नागौर, अजमेर, गंगानगर हनुमानगढ़, कोटा, झुंझुनू, भीलवाड़ा, झालावाड़, धौलपुर, जिलों और आसपास के क्षेत्रों में कहीं-कहीं पर मेघगर्जन के साथ बारिश, आकाशीय बिजली और तेज हवा महसूस हुई. 
 

Published: Jan 27, 2026, 04:08 PM IST
Rajasthan Weather Update

सीकर जिले के नीमकाथाना में आज मौसम का मियाज फिर से बदल गया और नीमकाथाना सहित आसपास के क्षेत्र में बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई क्षेत्र में चने के आकार के ओले गिरे जिससे सर्दी में बढ़ोतरी हुई.
Rajasthan Weather Update

करौली जिले में मौसम ने अचानक करवट ले ली है. रात्रि से ही आसमान में घने बादल छाए हुए हैं और ठंडी हवाओं का दौर लगातार जारी है. पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से जिले के कई क्षेत्रों में मावट देखने को मिल रही है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. मौसम के इस बदलाव ने जनजीवन को प्रभावित किया है. सुबह से बादल छाए रहने के कारण सूर्य देव के दर्शन नहीं हो पाए, जिससे गलन और ठंड में इजाफा हुआ है. ठंडी हवाओं के साथ हल्की बारिश और बूंदाबांदी ने ठिठुरन बढ़ा दी है. मौसम विभाग के अनुसार, जिले में मावठ का यह दौर अभी जारी रह सकता है. विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के चलते हल्की बारिश और बूंदाबांदी की चेतावनी भी जारी की है.