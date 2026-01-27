Photos: अब तक राजस्थान के इन इलाकों में हुई भयंकर आंधी-तूफान के साथ बारिश, गिरे मोटे-मोटे ओले

2/11

करौली जिले में मौसम ने अचानक करवट ले ली है. रात्रि से ही आसमान में घने बादल छाए हुए हैं और ठंडी हवाओं का दौर लगातार जारी है. पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से जिले के कई क्षेत्रों में मावट देखने को मिल रही है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. मौसम के इस बदलाव ने जनजीवन को प्रभावित किया है. सुबह से बादल छाए रहने के कारण सूर्य देव के दर्शन नहीं हो पाए, जिससे गलन और ठंड में इजाफा हुआ है. ठंडी हवाओं के साथ हल्की बारिश और बूंदाबांदी ने ठिठुरन बढ़ा दी है. मौसम विभाग के अनुसार, जिले में मावठ का यह दौर अभी जारी रह सकता है. विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के चलते हल्की बारिश और बूंदाबांदी की चेतावनी भी जारी की है.