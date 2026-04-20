Published: Apr 20, 2026, 12:35 PM | Updated: Apr 20, 2026, 12:35 PM

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में अब तेज गर्मी का दौर देखने को मिल रहा है. इसके चलते सूरज की तपिश और गर्म हवाओं के थपेड़ों ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. जानें आगे का मौसम का हाल कैसा रहेगा.