- Home
- /Jaipur
- /राजस्थान में एंटी-साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर, भीषण लू को लेकर येलो अलर्ट जारी
राजस्थान में एंटी-साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर, भीषण लू को लेकर येलो अलर्ट जारी
Published: Apr 20, 2026, 12:35 PM|Updated: Apr 20, 2026, 12:35 PM
Rajasthan Weather Update: राजस्थान में अब तेज गर्मी का दौर देखने को मिल रहा है. इसके चलते सूरज की तपिश और गर्म हवाओं के थपेड़ों ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. जानें आगे का मौसम का हाल कैसा रहेगा.
1/7
राजस्थान में भीषण गर्मी पड़ रही है. मौसम विभाग के मुताबिक, राज्य के कई इलाकों में भीषण लू को लेकर 'येलो अलर्ट' जारी किया है.
2/7
प्रदेश के 8 जिलों में हीटवेव का असर देखा जा रहा है. बीते दिन अलवर, भरतपुर, डीग, कोटपूतली-बहरोड़, धौलपुर, झुंझुनूं और खैरथल-तिजारा इलाकों में जबरदस्त लू चली.
3/7
मौसम विभाग का कहना है कि भीषण गर्मी का यह सितम 23 अप्रैल 2026 तक इसी तरह जारी रहने के आसार हैं. वहीं, पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में मौसम शुष्क रहा.
4/7
पूर्वी राजस्थान में कहीं-कहीं उष्ण लहर चली, जिससे गर्म रात दर्ज की गई. राज्य में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 42.1 डिग्री सेल्सियस कोटा में और न्यूनतम तापमान 14.4 डिग्री सेल्सियस पाली में दर्ज किया गया.
5/7
मौसम विभाग के मुताबिक, वायुमंडल में बने एंटी-साइक्लोनिक सर्कुलेशन और थार के रेगिस्तान से आने वाली गर्म पछुआ हवाओं की वदह से तापमान में अचानक बढ़ने लगा है.
6/7
मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले तीन दिनों तक लू का असर और गहरा सकता है, जिससे पारा 44-45 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है.
7/7
गर्मी के मिजाज को देखते हुए मौसम विभाग ने सलाह देते हुए कहा कि दोपहर में बाहर निकलने से बचें. प्यास न लगने पर भी समय-समय पर पानी, ओआरएस, छाछ और नींबू पानी पिएं.