Rajasthan Weather Update: मौसम विभाग की चेतावनी, अगले 5 दिन जमाएगी ठंड! टोंक और सीकर में अलर्ट जारी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में सर्दी ने पूरी तरह दस्तक दे दी है. उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में हुई बर्फबारी का असर अब प्रदेशके मौसम पर साफ नजर आने लगा है. तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की जा रही है, जिससे कई जिलों में शीतलहर जैसी स्थिति बनी हुई है. सीकर, चूरू, नागौर और दौसा में ठंडी हवाओं ने लोगों को कंपकंपा दिया, जबकि फतेहपुर का न्यूनतम तापमान 6.9°C तक पहुंच गया. वहीं, बाड़मेर 32.6°C तापमान के साथ सबसे गर्म जिला रहा. मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिनों तक ठंड का असर बने रहने की संभावना जताई है. इसके साथ ही टोंक में शीतलहर और सीकर में ठंड बढ़ने की चेतावनी जारी की गई है.

