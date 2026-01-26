Zee Rajasthan
राजस्थान में मौसम का महा-बदलाव, कड़ाके की ठंड के बीच बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट,जानें आज के सबसे ठंडे शहर

Rajasthan Weather Today: राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से 27 जनवरी को जयपुर-बीकानेर समेत 5 संभागों में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट है. सीकर (1.8°C) के साथ सबसे ठंडा रहा, लेकिन अब तापमान में 4 डिग्री तक की बढ़ोतरी होगी.

Published: Jan 26, 2026, 09:18 AM IST | Updated: Jan 26, 2026, 09:18 AM IST
राजस्थान इन दिनों हाड़ कंपाने वाली सर्दी और मौसम के बदलते मिजाज की दोहरी चुनौती का सामना कर रहा है. जहां एक ओर शेखावाटी क्षेत्र में पारा जमाव बिंदु के करीब पहुंच गया है, वहीं दूसरी ओर एक नया पश्चिमी विक्षोभ राज्य में दस्तक दे चुका है. मौसम विज्ञान केंद्र, जयपुर ने आगामी 48 घंटों के लिए चेतावनी जारी की है कि प्रदेश में शीत लहर के बाद अब बादल और बारिश का दौर शुरू होने वाला है.
आज जनवरी की सुबह मरुधरा के कई शहर कोल्ड वेव की चपेट में रहे. सीकर 1.8°C के साथ राज्य का सबसे ठंडा स्थान दर्ज किया गया. वहीं न्यूनतम तापमान राजस्थान के टॉप-10 ठंडे शहर इस प्रकार हैं. सीकर 1.8°C,अजमेर 4.9°C, पिलानी 2.6°C,जयपुर 5.6°C, चूरू 2.6°C,बाड़मेर 6.3°C, माउंट आबू 2.9°C,जोधपुर 6.3°C, अलवर 4.1°C और श्रीगंगानगर में 6.5°C तापमान दर्ज किया गया है.