राजस्थान में मौसम का महा-बदलाव, कड़ाके की ठंड के बीच बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट,जानें आज के सबसे ठंडे शहर

राजस्थान इन दिनों हाड़ कंपाने वाली सर्दी और मौसम के बदलते मिजाज की दोहरी चुनौती का सामना कर रहा है. जहां एक ओर शेखावाटी क्षेत्र में पारा जमाव बिंदु के करीब पहुंच गया है, वहीं दूसरी ओर एक नया पश्चिमी विक्षोभ राज्य में दस्तक दे चुका है. मौसम विज्ञान केंद्र, जयपुर ने आगामी 48 घंटों के लिए चेतावनी जारी की है कि प्रदेश में शीत लहर के बाद अब बादल और बारिश का दौर शुरू होने वाला है.